Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan przyzna się Gabrysi do kryminalnej przeszłości! Nie będzie spodziewał się takiej reakcji - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3176 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3176 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia za radą Beaty (Anita Jancia) postanowi skonfrontować się ze Szczepanem, gdy przeczyta w Internecie, iż był aresztowany! I choć ich randka przebiegnie bardzo udanie, a dyrektorka szkoły będzie tak zachwycona prawnikiem, że nie ujdzie to uwadze jej koleżanek, to jednak na wszelki wypadek Niedzielska postanowi go sprawdzić, mając na uwadze swoje wcześniejsze związki.

I nic dziwnego, gdyż przecież już raz padła ofiarą oszusta Jacka (Paweł Peterman), który także był czarujący. I nie inaczej będzie i teraz, gdyż z mediów będzie wynikać, że i Krajewski będzie miał swoje za uszami. I w 3176 odcinku "Barw szczęścia" jego nowa ukochana postanowi to sprawdzić!

Gabrysia podejdzie Szczepana w 3176 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3176 odcinku "Barw szczęścia" Niedzielska najpierw porozmawia na temat Szczepana z jego byłą sekretarką, jak i kochanką Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz), a następnie zwierzy się z tego co dowiedziała Beacie. I to właśnie Saganowska poradzi jej, aby szczerze porozmawiała na ten temat z głównym zainteresowanym, co w 3176 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia zdecyduje się zrobić.

I oczywiście umówi się z prawnikiem na kolejne spotkanie, przez co Krajewski od razu pomyśli, że to następna randka, na której zjawi się z pięknym bukietem kwiatów. Ale na miejscu mocno się rozczaruje!

Niedzielska po odkryciu szokującej prawdy o Krajewskim w 3176 odcinku "Barw szczęścia" zakończy ich związek!

A wszystko przez to, że w 3176 odcinku "Barw szczęścia" Gabrysia urządzi mu przesłuchanie. Niedzielska powie mu o rewelacjach, jakie wyczytała na jego temat w Internecie, które Krajewski szybko jej potwierdzi. Szczepan przyzna, iż faktycznie był aresztowany z racji swojej burzliwej przeszłości, gdyż będzie chciał być z nią szczery. Ale jej reakcja w 3176 odcinku "Barw szczęścia" kompletnie go zaskoczy!

A to dlatego, że wówczas dyrektorka szkoły już nie będzie chciała mieć z nim nic więcej wspólnego i zdecyduje się zakończyć ich związek. Jednak prawnik tak łatwo się nie podda i postanowi o nią zawalczyć. I już w następnym odcinku zjawi się przed jej szkołą, aby prosić ją o kolejną szansę. Czy wówczas Gabrysia mu ulegnie? Przekonamy się już niebawem!