Barwy szczęścia, odcinek 3164: Cezary przyłapie Andrzeja w domu Józefiny z podejrzanym znajomym! Będzie afera - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3164 - piątek, 4.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wyjazd Józefiny z Sofią (Valeri Guliaieva) do Londynu w 3164 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Andrzeja idealną okazją, żeby do stadniny Rawiczów wprowadzić swojego człowieka. Kim będzie Antoni Kiryłło, podejrzany znajomy Andrzeja, który tak jak on będzie bardzo zainteresowany majątkiem Dżo? Tego póki co nie wiadomo, ale spotkanie Andrzeja z Antonim w willi wiąże się z dalszymi planami Zastoi-Modelskiego na przejęcie fortuny naiwnej narzeczonej!

Andrzej w 3164 odcinku "Barw szczęścia" pochwali się koledze majątkiem Józefiny

Bo Andrzej w 3164 odcinku "Barw szczęścia" przed Antonim nie będzie wcale się krył z tym, jak dużo czasu zajęło mu zbliżenie się do Józefiny i że bardziej interesuje niż na "ukochanej" zależy mu na jej przynoszącej gigantyczne dochody stadninie! Przy lampce whiskey i cygarach panowie zaczną rozprawiać o tym, z jak wielką fortuną mają do czynienia.

Co będą knuli Andrzej i jego znajomy Antoni w w 3164 odcinku "Barw szczęścia"?

Barwy szczęścia. Kulisy ślubu Józefiny i Andrzeja! Potrwa 4 dni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Powiem ci, że robi wrażenie! - Jedna z najlepszych stadnin w kraju... - pochwali się Andrzej. - Puszczają konie na tor? - Nie, stadnina skupia się raczej na hodowli. Oczywiście jeśli ktoś chce kupić konie do treningu, to nie ma przeszkód. Jesteś zainteresowany może? - Żartowniś z ciebie! - Zapalisz? - Z rozkoszą... - No tak, w końcu trafiłem na kobietę, która stała się wyzwaniem... - Widzę, że ktoś się tu zakochał... - zaśmieje się Antoni, ale Andrzej nie potwierdzi.

Cezary w 3164 odcinku "Barw szczęścia" przerwie spotkanie Andrzeja z rezydencji Józefiny

Spotkanie Andrzeja ze znajomym w 3164 odcinku "Barw szczęścia" przerwie Cezary, który będzie zaskoczony tym, że Andrzej ma gościa. W ostatniej chwili powstrzyma przyszłego męża matki i jego towarzysza przed odpaleniem cygar.

- To nie jest chyba dobry pomysł. Mama nie znosi tytoniu - ostrzeże Andrzeja.

- Ajaj, to drobny grzeszek, nie dowie się... Mam nadzieję, że nie powiesz?

- Nie będę musiał, bo mama sama wyczuje i będzie afera. Zobaczysz... Nie żartuję!

- No trudno, w takim razie wyjdziemy do ogrodu. Pozwól, że ci przedstawię - Antoni Kiryłło, mój serdeczny kolega... - podczas oficjalnej prezentacji Zastoja-Modelski słowem nie wspomni o tym, skąd nagle w willi Józefiny wziął się ten gość.

Nic dziwnego, że w 3164 odcinku "Barw szczęścia" Cezary nabierze podejrzeń co do Antoniego i jego wizyty w rezydencji Rawiczowej. Przez głowę mu nie przejdzie, że chodzi o przejęcie całego majątku Józefiny.