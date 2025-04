M jak miłość, odcinek 1870: Psychopatka Ola na wolności. Znów zagrozi Jagodzie i Tadeuszowi - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jagoda i Tadeusz w 1870 odcinku "M jak miłość" nie będą mogli spać spokojnie. Nie tylko dlatego, że ich córka Dorotka (Klara Madeńska) wprowadzi totalny chaos w domu Kiemliczów i Józefa Modrego, wywracając ich życie do góry nogami. To będzie istne szaleństwo zapanować na Dorotką, która okaże się dzieckiem bardzo opornym na spanie w nocy. Ale to nic w porównaniu z koszmarem, jaki czeka małżonków, kiedy do Grabiny wróci Ola!

Pożar w domu Tadeusza w "M jak miłość". Ola chciała spalić Jagodę żywcem

Przypomnijmy,że blisko dwa lata temu w "M jak miłość" chora psychicznie Ola chciała zabić Jagodę, podpaliła dom Tadeusza, a wcześniej otruła i uśpiła jego żonę lekami, by spalić "rywalkę" żywcem. Tylko cud sprawił, że Tadzio wrócił na czas i wyniósł poparzoną Jagodę z płonącego domu.

Co się stało z Olą w "M jak miłość"? Psychopatka zamiast do więzienia trafiła do psychiatryka

Co się stało z Olą? W 1862 odcinku "M jak miłość" psychopatka uciekła z Grabiny do swojego męża Darka (Paweł Paprocki), który jako jedyny znał prawdę o jej chorobie psychicznej. Wydał ją policji, by Ola nikogo więcej nie skrzywdziła. Szczególnie ich córki Gabrysi (Sara Lesiczka). Kiedy wyszło na jaw,że to Ola chciała zabić Jagodę, wznieciła pożar w domu Tadeusza, policja zatrzymała ją, ale niedoszła zabójczyni zamiast za kratki do więzienia trafiła do szpitala psychiatrycznego na leczenie.

Ola w 1870 odcinku "M jak miłość" wróci do Grabiny, żeby odzyskać Tadeusza

W 1870 odcinku "M jak miłość" Tadeusz wpadnie w panikę, gdy odkryje, że Ola wyszła z psychiatryka na przepustkę i wróciła do Grabiny. Blady strach padnie na Tadzika w dniu, w którym dostanie podejrzaną paczkę od kuriera. W kartonowym pudełku będzie pluszowy jednorożec dla Dorotki i list z pogróżkami i zapowiedzią, że Jagoda zginie...

Życie Jagody, Tadeusza i Dorotki zagrożone w 1870 odcinku "M jak miłość"

Nieobliczalna byłą narzeczona Tadeusza w 1870 odcinku "M jak miłość" nadal będzie opętana chorą miłością do niego, a obsesja Oli przerodzi się w jeszcze większą nienawiść do Jagody i Dorotki. Psychopatka nie tylko zaczai się na rodzinę Tadeusza, będzie obserwowała ich z ukrycia, ale także spróbuje nawiązać z nim kontakt.

W jednych z ostatnich "Kulis serialu M jak miłość" widzowie mogą już zobaczyć sceny, jak przerażony będzie Tadeusz, kiedy zorientuje się, że Ola znów chce skrzywdzić jego ukochaną żonę. Oczywiście nie pozwoli na to, by Jagodzie i Dorotce stało się coś złego. Będzie je chronił za wszelką cenę, nie zważając na to, jakie działania będzie musiał podjąć.

