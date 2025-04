M jak miłość, odcinek 1870: Nowe życie Doroty i Bartka po powrocie. Tak będzie dogadzał odzyskanej żonie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek będą mieli czas na nadrobienie wszystkich tych tygodni, kiedy przebywali osobno. Co prawda, to Kawecka podjęła świadomą decyzję o odsunięciu męża. Wyleciała do Stanów sama, by na miejscu poddać się eksperymentalnej terapii. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że nowotwór uda się wyleczyć, a milionerka może spokojnie nacieszyć się życiem. Zdradzamy, że dopiero w 1870 odcinku "M jak miłość" widzowie dostaną szereg scen, romantycznych ujęć między Dorotą a Bartkiem. Widać będzie, że bardzo się za sobą stęsknili.

Nowe życie Doroty i Bartka to sielanka

Po wielu koszmarnych, przykrych sytuacjach, rozłące małżonków, która niszczyła ich oboje, przyjdzie czas na chwilę szczęścia. Już w 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota znajdzie się przy mężu, który nawet z rana będzie witał ją pocałunkami, kwiatami i czułością. O takie rozpoczynanie dnia walczył, kiedy miesiącami nie był pewny, czy ukochana w ogóle żyje. Kiedy Dorota wróci, Lisiecki zadba o jej komfort i rozpieszczanie ile się da. Bartek przygotuje dla żony śniadanie do łóżka, nie będzie się nigdzie spieszył i spróbuje zatrzymać ten piękny moment tylko we dwoje.

Dorota z Bartkiem spędzą czas z bliskimi

Oczywiście to nie tak, że Kawecka z Lisieckim zamkną się w willi i nie będą się do nikogo odzywać. Wręcz przeciwnie, Dorota chętnie spotka się z bliskimi i przyjaciółmi. I tak oto w 1870 odcinku "M jak miłość" zakochane małżeństwo odwiedzi Kiemliczów. Dorota nie miała okazji być przy Jagodzie (Katarzyna Kołeczek), kiedy ta rodziła córeczkę. To piękne, że ona i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) nazwali dziewczynkę imieniem Dorota!

Zdradzamy, że Dorota i Bartek nadrobią stracony czas i nacieszą się sobą. Widzowie na pewno nie będą mogli narzekać na ilość wspólnych scen Kaweckiej i Bartka. Niestety pozostaje kwestia jeszcze jednej osoby, która niby życzyła Dorocie dobrze, ale z drugiej cały czas wzdycha do jej męża! Mowa oczywiście o Natalce (Dominika Suchecka), której na pewno trudno będzie patrzeć na powrót Kaweckiej i jej kwitnące szczęście z Lisieckim.