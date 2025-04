M jak miłość, odcinek 1870: Bartek po nocy z Dorotą pozna prawdę o jej chorobie. Nie została wyleczona! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Życie Jakuba zagrożone po odkryciu ciąży Kasi. Dojdzie do tragedii? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wyleczona Dorota odzyska Bartka na dobre w 1870 odcinku "M jak miłość". Wydaje się, że już nic i nikt nie stanie na drodze do ich szczęścia, że po trwającej ponad pół roku rozłące już zawsze będą razem. Ich miłość zwycięży nawet głęboki żal Bartka, że ukochana go zostawiła, uciekła od niego w dniu ślubu, zniknęła na wiele miesięcy, a on odchodził od zmysłów przekonany o tym, że Dorota zmarła. Nie ma żadnych wątpliwości, że Lisiecki da żonie drugą szansę. Niespodzianka, którą dostanie od losu sprawi, że Bartek już nie pozwoli Dorocie odejść.

Rak mózgu Doroty w 1870 odcinku "M jak miłość" w remisji. Nie będzie w pełni zdrowa!

Romantyczne chwile zakochanych w hotelu w 1870 odcinku "M jak miłość" przerwie jednak Dorota, która poruszy temat swojej choroby. Przez wiele miesięcy walczyła z rakiem mózgu w szpitalu w Bostonie. Zakończyła już eksperymentalną terapię i czuje się zdrowa, ale czy to oznacza, że długa walka ze śmiertelną chorobą jest już na pewno za nią? Bartek usłyszy od ukochanej, że choroba jest w remisji. Co to oznacza?

W 1870 odcinku "M jak miłość" nowotwór mózgu Doroty, złośliwy oponiak, będzie w stanie stan remisji, więc objawy choroby znacząco się zmniejszą lub chwilami ustąpią, choć sama choroba nie zostanie całkowicie wyleczona. To będzie dla Doroty okres, w którym poczuje się lepiej, a objawy będą mniej dokuczliwe. Remisja raka mózgu Doroty nie oznacza jednak wyleczenia, pełnego wyzdrowienia, ponieważ choroba może wrócić w przyszłości.

Co dalej z chorą na raka Dorotą w 1870 odcinku "M jak miłość"?

Mimo strachu, że rak wróci Dorota i Bartek w 1870 odcinku "M jak miłość" wrócą razem do Grabiny i podzielą się z przyjaciółmi wspaniałą nowiną! Być może najgorsze już za nimi i przez jakiś czas małżonkowie będą się cieszyli szczęśliwym, spokojnym życiem na wsi.