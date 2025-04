M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1870: Dorota i Bartek wrócą razem do Grabiny! Przekażą bliskim cudowną nowinę - ZDJĘCIA, WIDEO

Miłość Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński) zwycięży w 1870 odcinku "M jak miłość". Pogodzeni małżonkowie, po namiętnej nocy, którą spędzą razem w Warszawie, zakochani i szczęśliwi wrócą do Grabiny. Od razu będą chcieli podzielić się swoją radością z najbliższymi - przyjaciółmi i rodziną. Tylko jedna osoba w 1870 odcinku "M jak miłość" nie będzie zadowolona, że Dorota i Bartek są znów razem. Natalka (Dominika Suchecka) załamie się, że straciła szansę, by być z Bartkiem. Koniecznie sprawdź w galerii ZDJĘĆ, co dokładnie się wydarzy oraz WIDEO jak zakochani się spotkają.