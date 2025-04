Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 4001: Koniec baru Ziębów? Przytłoczony Włodek postanowi go zamknąć - ZDJĘCIA

W 4001 odcinku "Na Wspólnej" kultowy bar Ziębów zostanie zamknięty? Osamotniony Włodek zdecyduje się na ryzykowny krok, gdy Maria (Bożena Dykiel) postanowi wyjechać wraz ze swoją siostrą Różą (Halina Rasiakówna) i jej partnerem Ricardo (Reda Paweł Haddad) na leczenie do Hiszpanii. W 4001 odcinku "Na Wspólnej" przytłoczony Zięba zda sobie sprawę, że sam nie pociągnie baru, ale jego dzieci - Monika (Sylwia Gliwa), Renata (Marta Jankowska) i Bogdan (Wojciech Brzeziński) znajdą na to rozwiązanie! Jakie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!