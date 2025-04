Na Wspólnej, odcinek 4000: Urodzinowa niespodzianka dla Marii. Będzie miała tylko jedno życzenie - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3991: Przegrany Alan porwie syna! Łatwowierność Wioli doprowadzi do tragedii – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4000 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej” impreza urodzinowa Marii jednak się odbędzie, mimo iż stanie pod dużym znakiem zapytania! A wszystko przez Różę, która swoją decyzją o odmówieniu podjęcia się leczenia śmiertelnego raka mózgu tak załamie Ziębową, że Włodek będzie zmuszony odwołać niespodziankę!

Jednak Monika (Sylwia Gliwa) jako główna organizatorka na to nie pozwoli i na szczęście zdoła wpłynąć na siostrę matki! Do tego stopnia, że w jubileuszowym 4000 odcinku "Na Wspólnej" najbliżsi solenizantki jednak zaczną realizować swój plan, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami!

Tak będą wyglądać urodziny Marii w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej”!

Zdradzamy, że urodziny Marii w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej” rozpoczną się od wręczenia jej urodzinowej babeczki przez Włodka, co już ogromnie ją wzruszy! Ale to będzie dopiero początek niespodzianek na ten dzień, zaplanowanych przez jej męża wraz z ich dziećmi - Moniką, Renatą (Marta Jankowska) i Bogdanem (Wojciech Brzeziński).

A to dlatego, że następnie w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej” Brzozowski zabierze matkę na zakupy, pod pretekstem tego, aby sama wybrała sobie prezent na swoje urodziny! Choć tak naprawdę będzie to jedynie podstępem do tego, aby wybawić solenizantkę z baru i przygotować tam dla niej imprezę niespodziankę akurat na jej powrót!

Huczna impreza niespodzianka na cześć Ziębowej w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej"!

I tak właśnie się stanie w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej”, gdyż po powrocie do baru na Marię i Bogdana będzie już czekać reszta rodziny Ziębowej!

Oczywiście, nie zabraknie na niej męża i siostry solenizantki wraz z partnerem Ricardo (Reda Paweł Haddad), jej pozostałych dzieci, a tym samym i współorganizatorów z rodzinami - Moniki z Damianem (Waldemar Błaszczyk) i Kajtkiem (Mikołaj Szostek); Renaty ze Sławkiem (Mariusz Słupiński); czy dzieci Bogdana - Kasi (Julia Chatys) z Darkiem (Michał Mikołajczak) czy Franka (Nathan Czyżewski).

A także byłej synowej Żanety (Anna Guzik) z mężem Wojtkiem (Wojciech Błach) i pociechami - Manią (Zuzanna Kaszuba) i Ludzikiem (Gustaw Marczak); Michała (Robert Kudelski) czy przyjaciela Romana (Waldemar Obłoza) z synem Kamilem (Kazimierz Mazur), jak i Igora (Jakub Wesołowski)!

I w tak licznym gronie w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej” bliscy będą świętować urodziny jeszcze bardziej wzruszonej Marii, która w ich trakcie będzie mieć tylko 1 życzenie. A mianowicie, aby jej siostra Róża podjęła się leczenia śmiertelnego raka mózgu w Hiszpanii. I już zdradzamy, że to się spełni, gdyż kobietę w końcu uda się przekonać do zmiany zdania!