Na Wspólnej, odcinek 3999: Impreza urodzinowa Marii nie odbędzie się? Przez jej siostrę Włodek będzie zmuszony ją odwołać - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3991: Przegrany Alan porwie syna! Łatwowierność Wioli doprowadzi do tragedii – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3999 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3999 odcinku "Na Wspólnej" Maria kompletnie się załamie, gdy na dzień przed jej urodzinami jej siostra odmówi podjęcia się leczenia śmiertelnego nowotworu mózgu! I choć jej partner Ricardo (Reda Paweł Haddad) załatwi jej taką możliwość u swojego znajomego specjalisty w Hiszpanii, to Róża wciąż pozostanie nieugięta, a żonie Włodka, mimo usilnych prób, nie uda się jej do tego przekonać.

I wówczas w 3999 odcinku "Na Wspólnej" Ziębowa nie będzie miała już ochoty na żadne świętowanie, gdy dotrze do niej, że jej siostra niebawem może umrzeć!

Monika nie dopuści do odwołania imprezy urodzinowej Marii w 3999 odcinku "Na Wspólnej"!

I z tego względu w 3999 odcinku "Na Wspólnej" Włodek będzie zmuszony odwołać przyjęcie niespodziankę, którą dla Marii będą organizować jej dzieci - Monika, Renata i Bogdan! I to oczywiście nie spodoba się Cieślikowej, która tak łatwo nie odpuści! Szczególnie, że już wszystko będzie ustalone i przygotowane, przez co jej córka nie będzie miała zamiaru z tego rezygnować.

Do tego stopnia, że w 3999 odcinku "Na Wspólnej" sama zdecyduje się rozmówić z ciotką i nakłonić ją do zmiany zdania nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim i z uwagi na jej siostrę, co akurat jej najwyraźniej się uda!

Cieślikowej uda się ocalić imprezę urodzinową dla matki w 4000 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4000 odcinku "Na Wspólnej" impreza urodzinowa Marii jednak się odbędzie, a w jej trakcie poruszona Ziębowa będzie mieć tylko 1 życzenie. A mianowicie, aby jej siostra jednak zaczęła się leczyć. I wówczas Róża tym bardziej zda sobie sprawę, że Monika miała rację!

I w końcu zdecyduje się jednak podjąć leczenia. Szczególnie, że swoje wsparcie przy tym zaoferuje jej nie tylko Ricardo, ale i Maria, która tuż po swojej imprezie urodzinowej w 4000 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wspólnie z nim wylecieć do Hiszpanii i być przy swojej siostrze w tym najważniejszym momencie! Ale z jakim skutkiem? Tego dowiemy się już niebawem!