M jak miłość, odcinek 1869: Pierwsza noc Doroty i Bartka po długiej rozłące. Znów będą razem! Od razu wybaczy żonie - ZDJĘCIA

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) znów będą razem! Tylko w naszej GALERII zobaczycie zdjęcia w jakich okolicznościach małżonkowie do siebie wrócą, jak wyjaśnią sobie wszystko i spędzą razem pierwszą noc po trwającej ponad pół roku rozłące. To już pewne, że w 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek od razu wybaczy Dorocie. Miłość do żony okaże się silniejsza niż żal, który będzie czuł na wieść o tym dlaczego go zostawiła, wyjechała na leczenie do USA i zrobiła wszystko, by uwierzył, że nie żyje.