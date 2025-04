M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1866: Franka urodzi w wyjątkowy dzień! To nie przypadek, że syn Zduński przyjdzie na świat właśnie wtedy - ZDJĘCIA

W 1866 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś absolutnie wyjątkowego! Franka (Dominika Kachlik) urodzi syna, i to w dniu jego imienin a dokładnie 1 marca! Ale zanim to nastąpi, dojdzie do prawdziwej katastrofy w bistro. Sama Zduńska doprowadzi do niebezpiecznego pożaru, który wywoła ogromne zamieszanie. Ten stres i emocje okażą się katalizatorem porodu, który rozpocznie się w najmniej spodziewanym momencie. W 1866 odcinku "M jak miłość" nie zabraknie dramatycznych scen, wzruszeń i rodzinnego szczęścia. Co ciekawe, dzień narodzin małego Antoniego Lucjana zostanie zaznaczony na kalendarzu czerwonym sercem i to nie bez powodu! Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz nasze ZDJĘCIA.