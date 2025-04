Koniec M jak miłość. Kasia w ciąży perfidnie oszuka Jakuba w sprawie jego dziecka w ostatnim 1871 odcinku! Przez myśl mu nie nie przejdzie, że będzie do tego zdolna

Koniec M jak miłość. Okrutny podstęp ciężarnej Kasi w ostatnim 1871 odcinku! Poprosi przyjaciółkę, by sfałszowała wynik testu na ojcostwo dziecka Jakuba

"M jak miłość" odcinek 1871 - ostatni przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Kasia już będzie wiedziała, że urodzi dziecko Jakuba, ale nie będzie chciała przyjąć tego do wiadomości. A wszystko przez to, iż straszliwie będzie się obawiać, że mogłoby ono zepsuć jej związek z Mariuszem, dlatego postanowi zrobić tak, aby wyszło, że urodzi właśnie jego dziecko!

Zdradzamy, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Karska posunie się do okrutnego podstępu, w który jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi włączyć swoją znajomą laborantkę Annę Sokołowską (Katarzyna Russ). Tym bardziej, że znajoma będzie wisieć jej przysługę! Lekarka poprosi ją, aby sfałszowała dla niej wynik testu na ojcostwo, tak, aby wykazał on, że to właśnie Jakub jest ojcem jej dziecka!

Jakub zgodzi się wykonać testy na ojcostwo w zaufanym laboratorium Kasi w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Oczywiście, w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Anna zgodzi się pomóc Kasi, gdy ta zapewni ją, że ta sprawa nigdy nie wyjdzie na jaw, gdyż nie będzie na tym zależało ani laborantce, która będzie mogła mieć z tego powodu problemy, ani mającej nóż na gardle lekarce.

I wówczas Karskiej pozostanie już tylko przekonać męża, aby wykonać testy w jej zaufanym laboratorium, gdyż ich akurat detektyw nie odpuści, gdyż już będzie wiedział, że żona jest w ciąży, tyle tylko, że nie będzie wiedział, z którym z nich. Jednak w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Kasia już będzie to wiedzieć. Ale oczywiście nie powie mu prawdy i posunie się przy tym do kolejnego perfidnego kłamstwa!

Karska perfidnie oszuka nie tylko męża, ale i kochanka w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

Tym bardziej, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami nieświadomy jej podstępu Jakub przystanie na jej propozycję, ale zrobi to wyłącznie pod 1 warunkiem, na który i Kasia się zgodzi! Tyle tylko, że znów zrobi to nieszczerze...

- Jeśli test wykaże, że to ja jestem ojcem, powiesz Mariuszowi prawdę? - upewni się Jakub.

- To nie będzie łatwe, ale... chyba nie mam innego wyjścia - okłamie go Kasia.

A to dlatego, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Kasia powie Mariuszowi, iż spodziewa się właśnie ich dziecka, co oczywiście nie będzie prawdą, gdyż to Jakub będzie jego ojcem. Ale dzięki swojemu podstępowi ani mąż, ani kochanek się tego dowie!