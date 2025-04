Koniec M jak miłość. Ciężarna Kasia wmówi Mariuszowi, że urodzi jego dziecko w ostatnim 1871 odcinku! Okłamie go, kiedy zaszła w ciążę

"M jak miłość" odcinek 1871 - ostatni przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Kasia jednak powie Mariuszowi o tym, że spodziewa się dziecka! I choć w pierwszej chwili nic o tym nie wspomni kochankowi, gdy ten zadzwoni do niej tuż po tym jak wykona test ciążowy, który da jej wynik pozytywny i już pozwoli jej myśleć, że to z Jakubem zaszła w ciążę w trakcie ich ostatniej pożegnalnej nocy, to gdy w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną zyska ku temu pewność, to w końcu zdecyduje się przyznać! Tyle tylko, że nie do prawdy, którą specjalnie zakłamie!

Ciężarna Kasia postanowi oszukać i męża i kochanka w sprawie dziecka w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami!

Zdradzamy, że w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Karska postanowi sfałszować wynik testu na ojcostwo, który potwierdzi, że to Jakub jest ojcem jej dziecka. Kasia poprosi swoją znajomą Annę Sokołowską (Katarzyna Russ), która akurat będzie wisieć jej przysługę, aby jak podaje swiatseriali.interia.pl go dla niej zakłamała, co ostatecznie laborantka zgodzi się uczynić, gdy lekarka obieca jej, że to nigdy nie wyjdzie na jaw, gdyż będzie to niebezpieczne zarówno dla niej, jak i samej Karskiej.

I wówczas w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną Kasi pozostanie już tylko przekonać męża, aby zgodził się na wykonanie badań w jej znajomym laboratorium, na co i on przystanie, gdyż nawet przez myśl mu nie przejdzie, że żona mogłaby się posunąć do takiego podstępu. I oczywiście się na to zgodzi, ale tylko pod warunkiem, że jeśli okazałoby się, że to on jest ojcem, to Karska powie o tym swojemu kochankowi, co i ona zgodzi się uczynić. Tyle tylko, że przedstawi to Mariuszowi zupełnie inaczej!

Tak Karska przekona Mariusza, że urodzi jego dziecko w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną!

W ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami Karska w końcu powie swojemu kochankowi o radosnej nowinie! Szczególnie, że już uda jej się załatwić zakłamane testy na ojcostwo, które tym razem już nie wykażą, że to Jakub jest ojcem jej dziecka. A żeby jeszcze bardziej się w tym uwiarygodnić, to Kasia okłamie Mariusza, kiedy w ogóle doszło do zapłodnienia, tak, aby Sanocki nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie z nim zaszła w ciążę!

I w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną tak właśnie się stanie, gdyż kochanek faktycznie uwierzy, że Karska urodzi właśnie jego potomka! I aż oszaleje ze szczęścia, nieświadomy tego, że jego ukochana nosi pod sercem dziecko swojego męża!

- Mam dla ciebie niespodziankę... - zapowie Kasia, wręczając kochankowi pozytywny wynik testu ciążowego.

- Czy to znaczy, że... ty?... - zacznie dopytywać zaskoczony Mariusz.

- Tak, jestem w ciąży... Przełom pierwszego i drugiego miesiąca! - potwierdzi Karska, choć oszuka go w sprawie długości jej trwania.

- Będziemy... mieli dziecko? - upewni się Sanocki, a gdy ponownie usłyszy "tak", to aż zacznie szaleć z radości - Boże, ja... kompletnie się tego nie spodziewałem... Szok! Tak się cieszę, Kasiu... Teraz już nic nas nie rozdzieli...