Miłość i nadzieja. Ostre starcie Melis i Zeynep. Tym razem żadna nie odpuści!

Miłość i nadzieja. Melis i Zeynep zderzą się jak dwa żywioły!

Już na początku maja w serialu "Miłość i nadzieja" pokazane zostaną wyjątkowo burzliwe sceny. Między Zeynep a Melis dojdzie do gwałtownej konfrontacji, która zakończy się wybuchem agresji i dramatycznym starciem na oczach Ege i innych domowników.

Zaczyna się niewinnie – Zeynep i Ege będą pracować razem nad studenckim projektem. Wspólne spotkania i nagrania z pracy nad zadaniem trafiają do sieci. Gdy Melis przypadkiem trafi na jedno z nagrań, nie będzie potrafiła pohamować emocji. Zazdrość i złość wezmą górę. W jednej chwili rzuci telefonem – prosto w Zeynep.

– Co ty robisz?! – powie zszokowana Zeynep. – Nie przestaniesz, ty nie przestaniesz! Co robisz z moim narzeczonym?! – Melis wpadnie w furię.

Napięcie między dziewczynami sięgnie zenitu i dojdzie do rękoczynów – Melis i Zeynep rzucą się na siebie, chwytając się za włosy! "Ta pani próbowała uwieść mojego narzeczonego" - wyrzuci z siebie Melis".

Czy Ege stanie po stronie Zeynep? Jakie będą konsekwencje zachowania Melis? I czy Bülent pozwoli, by w jego domu panował taki chaos?

Co jeszcze wydarzy się w 184. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Zeynep stanowczo reaguje na zaczepki Melis. Sila wciąż obawia się Murata i Serhana. Naciye stara się dowiedzieć, co tak naprawdę łączy dziewczynę z Kuzeyem. Hulya czyta pamiętnik Sili.

Premiera 184. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w piątek, 2 maja, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"