Miłość i nadzieja, odcinek 359-360. Feraye znajdzie dowód przeciwko Bahar! Atak Leventa na Silę. Streszczenia odcinków od 22.12 do 23.12.2025 przed przerwą świąteczną - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 359 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy Sila zdobywa telefon Bahar, nawiązuje kontakt z Leventem. Ukochana Kuzeya umówi się ze swoim niedoszłym mężem na przekazanie nagrania, po czym zabierze jeszcze ze sobą telefon siostry. Doskonale wie, że Levent cały czas ma nagranie z wypadku Hulyi, którym szantażuje Bahar, żądając od niej pieniędzy za milczenie. Z kolei Zeynep stara się odzyskać dane z laptopa. Naciye jest złośliwa wobec Feraye.

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025,o godz. 17.20 w TVP2

Sila ponownie wpada w kłopoty, kiedy atakuje ją Levent. Kuzey rusza jej z pomocą i ratuje ukochaną z rąk nieobliczalnego lekarza z psychiatryka. Feraye znajduje pendrive'a z filmem - to nagranie, na którym widać, jak Bahar wypchnęła Hulyę z balkonu, bo chciała zabić siostrę Kuzeya. Melis nakrywa Sedę i włamywacza na gorącym uczynku. Każe jej natychmiast opuścić dom. Bahar wycofuje złożoną na Kuzeya skargę.

Przerwa świąteczna w emisji "Miłość i nadzieja" zacznie się w środę w Wigilię, 24 grudnia 2025, i potrwa aż do niedzieli, 28 grudnia. Kolejny odcinek tureckiego serialu zostanie wyemitowany dopiero w poniedziałek, 29 grudnia, o godz. 17.20 w TVP2.