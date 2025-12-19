Miłość i nadzieja, odcinek 359-360. Feraye znajdzie dowód przeciwko Bahar! Atak Leventa na Silę. Streszczenia odcinków od 22.12 do 23.12.2025 przed przerwą świąteczną - ZDJĘCIA

2025-12-19

Co wydarzy się w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" (Ask ve Umut) przed przerwą świąteczną w odcinkach 359-360? Sila wpadnie na pomysł, jak ocalić Kuzeya przed oskarżeniami Bahar o pobicie. W tym celu skontaktuje się z Leventem, swoim byłym narzeczonym i wspólnikiem Bahar. Nie przewidzi jednak jednego - brutalnego ataku Leventa. Zaraz potem Feraye zdobędzie dowód przeciwko Bahar, obciążające ją nagranie. Zobacz ZDJĘCIA i streszczenia odcinków 359-360 "Miłość i nadzieja" w poniedziałek, 22 grudnia i wtorek, 23 grudnia 2025.

"Miłość i nadzieja" odcinek 359 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy Sila zdobywa telefon Bahar, nawiązuje kontakt z Leventem. Ukochana Kuzeya umówi się ze swoim niedoszłym mężem na przekazanie nagrania, po czym zabierze jeszcze ze sobą telefon siostry. Doskonale wie, że Levent cały czas ma nagranie z wypadku Hulyi, którym szantażuje Bahar, żądając od niej pieniędzy za milczenie. Z kolei Zeynep stara się odzyskać dane z laptopa. Naciye jest złośliwa wobec Feraye.

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025,o godz. 17.20 w TVP2

Sila ponownie wpada w kłopoty, kiedy atakuje ją Levent. Kuzey rusza jej z pomocą i ratuje ukochaną z rąk nieobliczalnego lekarza z psychiatryka. Feraye znajduje pendrive'a z filmem - to nagranie, na którym widać, jak Bahar wypchnęła Hulyę z balkonu, bo chciała zabić siostrę Kuzeya. Melis nakrywa Sedę i włamywacza na gorącym uczynku. Każe jej natychmiast opuścić dom. Bahar wycofuje złożoną na Kuzeya skargę.

Przerwa świąteczna w emisji "Miłość i nadzieja" zacznie się w środę w Wigilię, 24 grudnia 2025, i potrwa aż do niedzieli, 28 grudnia. Kolejny odcinek tureckiego serialu zostanie wyemitowany dopiero w poniedziałek, 29 grudnia, o godz. 17.20 w TVP2. 

