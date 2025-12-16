Miłość i nadzieja, odcinek 359: Sila podejdzie Bahar i Cavidan! To zrobi, aby uratować Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 359 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila przyjdzie przed dom Şükrü, aby porozmawiać z Bahar i Cavidan. Oczywiście, siostra i matka nie ucieszą się z jej wizyty. Do tego stopnia, że zatrzasną jej nawet drzwi przed nosem. Ale Sila tak łatwo nie odpuści, a Bahar momentalnie zdanie, gdy usłyszy, że Sila jest gotowa zrezygnować z Bozbeya i zniknąć z ich życia!

- Czego chcesz? Wynoś się stąd! - syknie wściekła Bahar.

- Chcę z wami porozmawiać... To ważne - powie poważnie Sila, a gdy nic tym nie wskóra, to od razu doda - Jestem gotowa rozstać się z Kuzeyem!

- Wchodź - zgodzi się siostra.

W tym momencie w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila wejdzie do środka i usiądzie na kanapie obok Bahar, a naprzeciwko niej Cavidan, która od razu ją zaatakuje. Ale ona nie da się sprowokować. Mimo iż będzie w tym starciu osamotniona!

- Powiedz mi jedno... Nie wstyd ci było zabrać męża własnej siostrze? Ani trochę? - zapyta Cavidan.

- Przeprosiłam za to. I… naprawdę tego żałuję - przyzna Sila.

- Żałujesz? - parsknie Bahar, po czym zacznie podejrzewać - A może to kolejna twoja gierka? Co tym razem? Jaki macie plan? Ty i Kuzey? Zaplanowaliście to razem?

- Bahar, przestań. To nie jest żadna gra... Kuzey odszedł. Nawet do mnie się nie odezwał. Nie wiem, gdzie teraz jest. Ale jeśli wróci… pójdzie do więzienia. Ciocia Naciye obwinia mnie o wszystko. Wszyscy myślą, że jestem winna - wyzna jej siostra.

Sila złoży Bahar i Cavidan swoją ofertę w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Wtedy w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar przejdzie do meritum, w związku z czym Sila przedstawi jej swój warunek odejścia od Kuzeya. Jednak siostra tak łatwo jej w to nie uwierzy i zacznie podejrzewać podstęp. Ale Sila zapewni ją, że mówi prawdę!

- Więc czego ode mnie chcesz? - zapyta Bahar.

- Wycofaj skargę. A ja… zniknę z jego życia raz na zawsze. O to ci przecież chodziło - zapowie Sila.

- Słyszałaś, mamo? Mówi, że odejdzie od Kuzeya. Ale jak mam jej zaufać? Już raz zagrała mi na nosie. Nie waż się mnie więcej okłamywać, Sila - zagrozi jej.

- To nie jest kłamstwo... Pokłóciłam się z ciocią Naciye. Powiedziała mi rzeczy, których nie zapomnę nigdy. Nie mogę wrócić do tego domu. Bahar, proszę… Wycofaj skargę. Nie pozwól, by Kuzey poszedł do więzienia. A ja… odejdę. Na zawsze - zapewni ją.

W tym samym czasie w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" rozlegnie się straszny huk, który od razu poderwie Cavidan i Bahar. Matka i córka od razu pójdą zobaczyć, co to było, a Sila dostanie się do telefonu siostry, na który chwilę wcześniej przyjdzie SMS od Leventa! I oczywiście od razu go odblokuje i przeczyta wiadomość od niedoszłego męża!

- Co to było? - zacznie zastanawiać się Bahar.

- Ja pójdę - zaoferuje Cavidan, ale Bahar nie pozwoli jej pójść samej.

- "Bahar, nie otrzymałem pieniędzy. Mam nagranie. Przypomnij sobie, co zrobiłaś Hulyi. Wyślij mi pieniądze" - odczyta Sila, po czym z nadzieją szepnie do siebie - A więc nagranie istnieje… Mogę uratować Kuzeya.

Yildiz pomoże Sili w realizacji jej planu w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan otworzą drzwi, gdzie po drugiej stronie zobaczą Yildiz. Obie mocno zdziwią się jej widokiem, ale gosposia Kuzyea nie zjawi się tam bez powodu! Tylko po to, aby potwierdzić wersję Sili, a także dać jej czas na działanie w środku!

- Dlaczego tu przyszłaś? Czego chcesz tym razem? - warknie Cavidan.

- Czy Sila jest tutaj? Pani Cavidan, Bahar… sprawa jest bardzo poważna... Pani Naciye i Sila strasznie się pokłóciły... Padły słowa, których nie da się cofnąć. One… one nie mogły już na siebie patrzeć.... Jeśli Sila tu jest, proszę… pozwólcie mi z nią porozmawiać. Choćby przez minutę - powie z przejęciem w głosie.

W tej chwili w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" matka i córka spojrzą się na siebie i zaczną myśleć, co zrobić. A w tym samym czasie Sila zacznie wymieniać się wiadomości z Leventem z telefonu i w imieniu Bahar. Ukochana Kuzeya umówi się ze swoim niedoszłym mężem na przekazanie nagrania, po czym zabierze jeszcze ze sobą telefon siostry!

- "Odbierz swoje pieniądze w parku Portakal za godzinę. Ale jeśli nie oddasz nagrań, nie dostaniesz ani grosza" - napisze Sila.

- "To zależy, ile mi zapłacisz" - odpowie Levent.

- "Ile chcesz?" - zapyta go.

- "Dwa miliony" - odpisze lekarz.

- "Zgoda. Przynieś nagrania, a pieniądze będą twoje" - obieca mu.

- "Nie próbuj mnie oszukać, Bahar. Jeśli nie dostanę pieniędzy, dam nagranie Kuzeyowi" - ostrzeże ją.

- "Za pół godziny będą czekały w śmietniku przy wejściu do parku. W tym samym miejscu zostaw pendrive z nagraniem" - zapewni go.

Bahar domyśli się podstępu Sili w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tym momencie w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila przestanie pisać i schowa telefon. Tym bardziej, że Bahar i Cavidan już zdążą się namyśleć i jednak wpuszczą Yildiz do środka, która od razu rzuci się w ramiona Sili. Obie odegrają przed nimi scenkę, po czym gosposia usłyszy, że misja zakończyła się powodzeniem!

- Sila! Gdzie byłaś? Hulya i ja umierałyśmy ze strachu! - rzuci się jej w objęcia Yildiz.

- Nie ma potrzeby, żeby ktokolwiek się o mnie martwił... To koniec. Odchodzę - zapowie jej Sila.

- Nie rób tego... Wszyscy są bardzo smutni - powie załamanym głosem gosposia, na co po cichu w odpowiedzi usłyszy - Załatwione. Levent przyniesie nagranie.

Chwilę później w 359 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Yildiz już opuszczą dom Şükrü, a ukochana Kuzeya opowie gosposi o dalszych krokach, które wykona już sama. Tym bardziej, że będzie już liczył się czas! Zwłaszcza, że nieco później, gdy Bahar zacznie myśleć nad propozycją Sili, odkryje, że siostra zabrała jej telefon i szybko domyśli się jej planu!

- Mamo! Sila i Yildiz! One nie przyszły tu po to, żeby mnie przekonywać… One przyszły po mój telefon! - domyśli się Bahar.

- Co ty opowiadasz? Te dwie? One są za głupie, żeby… - uzna Cavidan, ale pewna swego córka nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Za głupie?! Mamo, czy ta ciąża przypadkiem nie zablokowała ci mózgu?! Mówię ci, że te dwie żmije coś kombinują! Dlatego zabrały mi telefon!

- Ale co niby mogą planować? - dopyta ją matka.

- Levent! Ona będzie próbowała się z nim skontaktować! Szybko, mamo, dzwoń do niego! - poleci jej Bahar, co Cavidan natychmiast uczyni! Ale czy jeszcze zdąży? Przekonamy się już niebawem!