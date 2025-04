M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1864: Franka przed porodem będzie miała dosyć Pawła! Poprosi o pomoc Marysię - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Franka (Dominika Kachlik) w 1864 odcinku "M jak miłość" będzie już na końcówce ciąży, a dziewiąty miesiąc da się Zduńskiej we znaki. Paweł (Rafał Mroczek) zacznie mocno irytować góralkę i to do tego stopnia, że zwróci się o pomoc do Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Wie dobrze, że Rogowska często stanie po jej stronie i ma duży wpływ na syna. Już w 1864 odcinku "M jak miłość" Franka poskarży się na zachowanie męża, który zacznie nieco wariować.