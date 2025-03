M jak miłość, odcinek 1864: Sesja ciążowa Franki przed porodem. Paweł zrobi żonie piękną pamiątkę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka w ciąży rozkwitnie jeszcze bardziej w 1864 odcinku "M jak miłość", a Paweł nie będzie mógł się napatrzeć na śliczną żonę. Już za kilka tygodni spełni się marzenie Zduńskich o dziecku. Od dawna chcieli założyć razem rodzinę, wychowali pasierbicę Pawła, Basię (Gabriela Raczyńska), jak córkę, ale bardzo pragnęli mieć własne dziecko.

Trudna przeszłość Franki z "M jak miłość". Zapomniała już o swoim synu Adamie

Szczególnie po trudnych doświadczeniach Franki z przeszłości, jak w wieku zaledwie 19. lat została surogatką, urodziła syna Adama (Liam Culbreth), którego zgodnie z umową musiała oddać zaraz po porodzie. Chłopiec nigdy nie dowiedział się, że to Franka jest jego prawdziwą matką, Marta (Natalia Sikora) i Karol (Konrad Marszałek) Lewiccy wychowali Adama jak swoje dziecko.

Kiedy Franka w "M jak miłość" urodzi dziecko? Termin porodu wiosną!

W 1864 odcinku "M jak miłość" zacznie się wielkie odliczanie do porodu Franki, termin został wyznaczony na wczesną wiosnę. Jak na 6. miesiąc ciąży Franka będzie miała już całkiem spory brzuszek. Nie będą jej doskwierały przykre ciążowe dolegliwości, chociaż z trudem zapanuje nad wilczym apetytem, szczególnie słabością do słodyczy. Zgodnie z zaleceniami swojej lekarki (Ewa Bonecka), Franka zacznie się bardziej stosować do diety, by poprawiły się wyniki badań poziomu cukru we krwi.

Sesja ciążowa Franki w 1864 odcinku "M jak miłość" będzie prezentem Pawła

Swoją troską o Frankę i ich dziecko Paweł w 1864 odcinku "M jak miłość" udowodni wielką miłość do żony. By uczcić błogosławiony stan ukochanej, uwiecznić najpiękniejsze momenty ciąży, Zduński zamieni ich mieszkanie w studio fotograficzne i zrobi France sesję ciążową. Tym samym Paweł wróci do swojej dawnej pasji - fotografowania.

