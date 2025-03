M jak miłość, odcinek 1855: Lekarka zaniepokoi się wynikami badań Franki! Dostanie ostrzeżenie, a Paweł nie pozwoli jej tego zignorować - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1856: Tak Jakub dowie się, że Kasia zdradziła go z Mariuszem. Wróci do domu i wszystko będzie jasne - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł z niecierpliwością będą oczekiwać na wizytę u lekarza, podczas której mają nadzieję poznać płeć swojego dziecka. Jednak zanim to nastąpi, lekarka zwróci uwagę na wyniki badań Franki, które wskażą podwyższony poziom cukru we krwi. Chociaż wartości te będą mieścić się w granicach normy, znajdą się na jej górnej granicy, co skłoni lekarkę do zalecenia bardziej restrykcyjnej diety. Paweł potraktuje te ostrzeżenia bardzo poważnie, podczas gdy Franka będzie bagatelizować problem, ulegając swoim ciążowym zachciankom na słodycze.

Franka zaniedba się w ciąży w 1855 odcinku "M jak miłość". Lekarz otworzy jej oczy!

Franka, mimo zaleceń lekarki, w 1855 odcinku "M jak miłość" będzie nadal folgować swoim ciążowym zachciankom, szczególnie na słodycze. Paweł, zaniepokojony o zdrowie żony i dziecka, będzie próbować wpłynąć na jej nawyki żywieniowe, jednak Franka nie będzie chciała rezygnować ze swoich przyjemności.

Sytuacja w 1855 odcinku "M jak miłość" stanie się napięta, gdy Paweł zacznie wydzielać jej jedzenie i grozić wprowadzeniem restrykcyjnego planu żywieniowego. Czy Franka zrozumie powagę sytuacji i zacznie dbać o swoje zdrowie?

Paweł w 1855 odcinku "M jak miłość" wprowadzi France restrykcyjną dietę

Zaniepokojony o zdrowie żony i nienarodzonego dziecka, Paweł zdecyduje się na stanowcze kroki. W 1855 odcinku "M jak miłość" zacznie kontrolować dietę Franki, eliminując z niej słodycze i niezdrowe przekąski. Franka poczuje się osaczona i niezrozumiana, co doprowadzi do konfliktów między małżonkami. Czy to zakończy się poważnym konfliktem? Przekonamy się już niebawem!