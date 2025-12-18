M jak miłość, odcinek 1900: Werner zrezygnuje z pracy w kancelarii! To koniec jego spółki z Budzyńskim? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Adam spędzi nieprzyjemny poranek w nowym domu, który kupił niedaleko Deszczowej. Przestronne wnętrza, jasny salon z dużym stołem, nowoczesny ogród, wszystko wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego. Jednak luksus i komfort nie poprawią jego samopoczucia. Prawnik będzie leżał osowiały na kanapie, owinięty w koc, wyraźnie źle się czując.

Adam nie stawi się w kancelarii w 1900 odcinku "M jak miłość"

- Nie idę dzisiaj do pracy – oznajmi Adam z lekkim zrezygnowaniem.

- Nie przesadzasz? – zapyta Sylwia z troską, choć nie do końca bierze słowa ukochanego na poważnie.

Choć prywatnie Werner potrafi być roztargniony i lubi przyciągać uwagę, w pracy wielokrotnie udowadniał, że jest świetnym prawnikiem. Na sali sądowej błyszczy precyzją, argumentacją i doświadczeniem, a Andrzej Budzyński ceni sobie współpracę z kolegą, nawet jeśli czasem bywa trudny.

To koniec spółki Budzyński Werner?

W nadchodzącym odcinku widzowie zobaczą, jak Adam z jednej strony zmaga się ze złym samopoczuciem, a z drugiej, jak jego nieobecność w kancelarii wpływa na codzienną pracę zespołu i relacje ze wspólnikiem. Czy będzie to jedynie przejściowa absencja, czy początek większych zmian w życiu zawodowym Wernera?

Zdradzamy, że w 1900 odcinku "M jak miłość" ukochany Sylwii będzie przekonany, że jest poważnie chory... Jego jednodniowa nieobecność w kancelarii w Warszawie może się przedłużać. Przynajmniej do momentu, w którym prawnik nie znajdzie potwierdzenia swojej podejrzanej tezy o chorobie.

Nieobecność Wernera zbiegnie się w czasie z powrotem Magdy (Anna Mucha) do kancelarii. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Magda wraca w szeregi spółki męża i przyjaciela, ale Budzyńska już jakiś czas temu postanowiła powrócić do warszawskiej kancelarii. Z pewnością jednak doświadczeniem i stażem pracy nie może się równać z Adamem. Werner przydałby się Andrzejowi do wygrywania kolejnych spraw klientów.