M jak miłość, odcinek 1899: Pierwsza noc Doroty i Bartka w siedlisku. Zdradzi swoje kolejne marzenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że decyzja Doroty o pozostaniu w Grabinie była ostateczna. To właśnie dla niej Bartek zdecyduje się na zakup siedliska Budzyńskich, by mogli zacząć nowy rozdział w miejscu, które Dorota pokochała całym sercem. Choć jeszcze niedawno byli pewni, że zamieszkają w domu po zmarłych rodzicach Kaweckiej w Podkowie Leśnej, los poprowadzi ich zupełnie inną drogą.

Sielanka w siedlisku w 1899 odcinku "M jak miłość" zostanie przerwana

Pierwszy dzień w nowym domu Lisieccy spędzą w gronie najbliższych. Zorganizują przyjęcie, które jednak szybko wymknie się spod kontroli przez zachowanie Franka (Jarosław Śmigielski). Chłopiec, z którym Dorota zdążyła się silnie związać emocjonalnie, znów poruszy jej serce i przypomni, jak bardzo pragnie zostać matką. Mimo zamieszania, wieczorem Dorota i Bartek zostaną w końcu sami. Pierwsza noc Doroty i Bartka w siedlisku Budzyńskich w 1899 odcinku „M jak miłość” będzie wyjątkowa. Małżonkowie wyjdą do ogrodu, by nacieszyć się ciszą, zielenią i sobą nawzajem. Wśród zapadającego zmroku Dorota wtuli się w Bartka.

Największe marzenie Doroty

– Dzisiaj jest taki piękny wieczór, że nie chce mi się wracać do środka – powie cicho Dorota.

– Będziesz tu szczęśliwa? – zapyta wprost Bartek, chcąc mieć pewność, że podjął dobrą decyzję.

– Oboje będziemy. Jestem tego pewna. Tak jak tego, że z czasem będzie tu z nami ktoś jeszcze… W tym ogrodzie, w tej cudownej zieleni, to jest teraz moje największe marzenie – wyzna Dorota.

W tej chwili stanie się jasne, że Dorota najbardziej na świecie marzy o dziecku. Czy Lisieckim uda się doprowadzić adopcję do końca? A może ich poruszająca relacja z Frankiem to dopiero początek zupełnie nowej, pięknej historii? Jedno jest pewne, pierwsza noc w siedlisku w Grabinie na zawsze zmieni życie Doroty i Bartka.