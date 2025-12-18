M jak miłość. Aneta i Kama nakryją mężów na zdradzie?! Dostaną zdjęcia nagich dziewczyn! - ZDJĘCIA, WIDEO

Kama z Anetą w akcji. Dostaną szokujące zdjęcie półnagich pań

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Marcin z Olkiem postanowią spędzić czas tylko we dwóch. Wyjadą bez żon, ale podczas urlopu wcale nie będą sami. Pewne atrakcyjne plażowiczki przyuważą przystojnych braci Chodakowskich i spróbują zwrócić ich uwagę. Każdy wie, że Aneta jest wyjątkowo zazdrosną osobą, która musi wszystko kontrolować. Kiedy nie będzie miała męża "na oku" zacznie snuć czarne scenariusze. Tym razem znów się nie pomyli?

- To nie jest tak, że ja nie ufam Olkowi, ale wkurza mnie, że wyjeżdża, dobrze się bawi, a w domu zostawia obrączkę - powie poirytowana Aneta Kamie w jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość".

Niestety myśli Anety szybko się potwierdzą, bo Marcin z Olkiem zrobią sobie zdjęcia podczas wspólnego pobytu nad wodą, wyślą do żon, ale nie zauważą przy tym, że w tle widać półnagie, opalające się kobiety!

Bracia Chodakowscy przyłapani na zdradzie?!

Wściekła Aneta przekona Kamę, że muszą jechać i sprawdzić problem "u źródła". Będą zakradać się krzakami, by dotrzeć do mężów i zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się podczas męskiego wypadu.

- Anetka jest taką zadziorą. Ona nie daje sobie w kaszę dmuchać, ona musi mieć wszystko sprawdzone. Tak że Olek nie ma łatwo - komentuje Michalina Sosna w "Kulisach M jak miłość". - Oj nie wiem, Anetka, nie wiem, bo jak tak drążysz to w końcu coś przyciągniesz - uznaje aktorka z uśmiechem.

Wiadomo już, że Aneta z Kamą naprawdę wybiorą się na poszukiwania mężów w lesie. Znajdą ich akurat w momencie, w którym Olek powie do jednej z dziewczyn:

- Jesteśmy tutaj tylko my, możemy pływać nago - zaproponuje jedna z plażowiczek.

- Dobry pomysł, nie? - rzuci Olek nie będąc świadomym, że żona stoi niedaleko za jego plecami.

- To może ze mną popływasz, kotek? - powie głośno Aneta, a ordynatorowi zrzednie mina.

Kiepski finał wyjazdu Marcina i Olka

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że męskie wyjazdy Chodakowskich chyba nie zakańczają się dobrze. Na szczęście Aneta z Kamą nie przyłapią mężów na zdradach, ale na spoufalaniu się z obcymi kobietami już tak. Czy Aneta wybaczy lekarzowi lekkomyślne teksty? To będzie kolejny test małżeński.