M jak miłość, odcinek 1899: Barbara rozgryzie Agnes. Jako jedyna przejrzy zachowanie córki Artura - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie się ukrywać przed Martinem (Paweł Izdebski), byłym kochankiem, który ją prześladował i zmusił do ucieczki z Grabiny. Choć fizycznie zniknie z życia Rogowskich, dla Basi jej obecność będzie jeszcze bardziej dotkliwa. Nastolatka nie przestanie się martwić o siostrę, bać się, że Agnes może stać się coś złego.

Do tego dojdzie kolejny cios, bo Agnes zadzwoni do Basi, by się pożegnać i poinformować ją o planowanym wyjeździe do USA. Basia spróbuje ją zatrzymać. Równolegle Rogowski spróbuje skontaktować się z Agnes, zostawiając jej poruszającą wiadomość na poczcie głosowej z prośbą o spotkanie i rozmowę.

Barbara zobaczy więcej niż wszyscy inni

Tymczasem Barbara zauważy, że Basia gaśnie w oczach. Dziewczyna będzie rozdrażniona, przygnębiona, a nawet wybuchnie złością podczas wizyty swojego chłopaka Michała (Igor Pawłowski). Dla seniorki Mostowiaków to będzie jasny sygnał, że wnuczka zmaga się z czymś bardzo poważnym. Barbara nie zignoruje tych sygnałów. Zawsze miała z Basią wyjątkową więź i teraz także postanowi z nią szczerze porozmawiać. Na tarasie domu Mostowiaków padną słowa, które potwierdzą jej podejrzenia. Powie wprost, że wie o wszystkim. Domyśliła się, że Agnes to córka Artura.

Barbara rozgryzie Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość"

Na tarasie, z dala od reszty domowników, Basia wreszcie się otworzy.

– Jak się domyśliłaś, babciu? – zapyta cicho.

– Kochana, żyję już bardzo długo. Nauczyłam się patrzeć na ludzi i wyciągać wnioski. Widziałam, jak ta dziewczyna patrzyła na Artura. Tak się patrzy tylko na ojca – odpowie spokojnie Barbara, rozgryzając zachowanie Agnes.

Basia nie wytrzyma napięcia.

– Przerasta mnie ta sytuacja, babciu. Z jednej strony bardzo lubię nasze życie, nie chcę, żeby cokolwiek się zmieniało, chcę, żeby było po staremu. A z drugiej boję się o Agnes… To w końcu moja siostra – przyzna ze łzami w oczach. Barbara spojrzy na nią uważnie.

– I co z tym zrobisz? – zapyta wprost.

– Nie wiem… – odpowie bezradnie Basia.

Barbara zrozumie, że wnuczka została postawiona w sytuacji, która przerosła nawet dorosłych. Zapewni Basię, że na razie zachowa tajemnicę i nie zdradzi prawdy Marysi ani Arturowi. Jednocześnie spróbuje ją uspokoić, przypominając, że jej rodzice to mądrzy, dojrzali ludzie, którzy poradzą sobie z prawdą, nawet tak trudną. W 1899 odcinku M jak miłość Barbara pokaże, że nic nie umknie jej uwadze. Jako jedyna przejrzy zachowanie Agnes i jako pierwsza zrozumie, jak bardzo ta historia rozbije emocjonalnie Basię.