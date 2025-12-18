Barwy szczęścia, odcinek 3286: Bezwzględna Karolina będzie mieć plan na rozprawienie się z Justinem. Bruno poczuje, że jest bezsilny – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" prawda o przejmowaniu udziałów w hotelu ujrzy światło dzienne. Tomasz ujawni się jako główny inwestor, a Justin – jako jego prawa ręka.

Bruno nie złoży broni w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno będzie w szoku, kiedy przekona się, kto został posiadaczem większościowego pakietu udziałów w hotelu. Stański nie będzie już mógł poczynać sobie tak, jak do tej pory, jakby był sam jeden panem na włościach. Będzie zdecydowany jakoś odwrócić tę sytuację, wszystkimi możliwymi środkami. Najpierw wezwie Karolinę, mianowaną przez siebie niedawno dyrektorkę hotelu, by zakomunikować jej smutną dla nich prawdę:

- Kępski został głównym inwestorem hotelu. Justin to ukartował. On próbuje mi ukraść hotel.

Różańska też nie będzie zachwycona, że oboje muszą każdą – dosłownie każdą – decyzję omawiać z Kępskim. Nazwie Justina wrogiem, którego – jak żmiję – wyhodowali na własnej piersi. Pani dyrektor z miejsca zdecyduje o tym, że wyrzuci Skotnickiego na bruk. Ale jej plan nie będzie mógł dojść do skutku z prostej przyczyny – musiałby teraz zyskać aprobatę Tomasza, a tak się z pewnością nie stanie. Karolina będzie musiała obejść się smakiem, ale razem z Brunem uradzą, że kto inny poniesie karę za to, że stracili pełną kontrolę nad biznesem – bo ktoś musi. Padnie na Kajtka (Jakub Dmochowski)…

Kajtek w niebezpieczeństwie w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" plan zwolnienia Kajtka napotka na przeszkody. Kiedy Justin się o nim dowie, nie pozwoli na to. To przecież przez niego chłopak miałby ponieść konsekwencje…

