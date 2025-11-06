Barwy szczęścia, odcinek 3267: Pakt Justina i Tomasza. Zawrą układ, by przejąć hotel Bruna - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-11-06 22:23

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dobre nowiny Bruna (Lesław Żurek) nie zostaną przyjęte euforycznie przez pracowników hotelu. A najmniej przez Justina (Jasper Sołtysiewicz), na którego urok Karoliny (Marta Dąbrowska) nigdy nie działał. Nie będzie miał wątpliwości, że Stański zrobił z niej dyrektorkę, by była w hotelu jego wtyką, podczas gdy on będzie nadal oszukiwał inwestorów. Wśród nich Tomasza (Jakub Sokołowski). Skotnicki na to nie pozwoli. Wyjawi mu, co wyprawia Bruno, a Tomek namówi go do zawarcia przymierza w celu przejęcia hotelu.

„Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 28.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3267 serialu „Barwy szczęścia" spełnią się marzenia Karoliny. Bruno się jej oświadczy i zostanie dyrektorką jego hotelu. A co dalej? Jakie inne jeszcze plany ma sprytna Różańska?

Justin nigdy nie wierzył Karolinie – odcinek 3267 serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno przedstawi w hotelu nową dyrektorkę – Karolinę. Ta wiadomość nie wzbudzi zachwytu. A najmniejszy u Justina, który uważa Różańską za kombinatorkę i manipulantkę. Tak ją określi w rozmowie z Tomaszem, z którym spotka się po pracy.

Szykuje się zmiana warty w hotelu Bruna - odcinek 3267 serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin i Tomasz porozmawiają szczerze nie tylko o wielu twarzach Karoliny. Skotnicki powie mu o przekrętach Bruna z inwestorami. Tomek jest przecież jednym z nich:

- No i teraz wszystko ma sens...(…) Nie znoszę, jak mnie ktoś nabija w butelkę! Nie pozwolę się okradać… - wybuchnie Kępski.

- Co chcesz zrobić? Wycofasz pieniądze? – wysonduje go Justin.

Ale Tomasz będzie miał inny pomysł:

- Wręcz przeciwnie... Ten hotel naprawdę ma potencjał. Tylko trzeba go przejąć…

Stański niedługo mocno się zdziwi...

Barwy szczęścia, odcinek 3267. Justin (Jasper Sołtysiewicz), Tomasz (Jakub Sokołowski), Bruno (Lesław Żurek), Karolina (Marta Dąbrowska)
25 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3267: Karolina to kombinatorka i manipulantka. Justin …
Barwy szczęścia. Justin odkryje, że Ola trafiła do szpitala