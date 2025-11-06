Barwy szczęścia, odcinek 3267: Pakt Justina i Tomasza. Zawrą układ, by przejąć hotel Bruna - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 28.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3267 serialu „Barwy szczęścia" spełnią się marzenia Karoliny. Bruno się jej oświadczy i zostanie dyrektorką jego hotelu. A co dalej? Jakie inne jeszcze plany ma sprytna Różańska?

Justin nigdy nie wierzył Karolinie – odcinek 3267 serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno przedstawi w hotelu nową dyrektorkę – Karolinę. Ta wiadomość nie wzbudzi zachwytu. A najmniejszy u Justina, który uważa Różańską za kombinatorkę i manipulantkę. Tak ją określi w rozmowie z Tomaszem, z którym spotka się po pracy.

Szykuje się zmiana warty w hotelu Bruna - odcinek 3267 serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin i Tomasz porozmawiają szczerze nie tylko o wielu twarzach Karoliny. Skotnicki powie mu o przekrętach Bruna z inwestorami. Tomek jest przecież jednym z nich:

- No i teraz wszystko ma sens...(…) Nie znoszę, jak mnie ktoś nabija w butelkę! Nie pozwolę się okradać… - wybuchnie Kępski.

- Co chcesz zrobić? Wycofasz pieniądze? – wysonduje go Justin.

Ale Tomasz będzie miał inny pomysł:

- Wręcz przeciwnie... Ten hotel naprawdę ma potencjał. Tylko trzeba go przejąć…

Stański niedługo mocno się zdziwi...