Barwy szczęścia, odcinek 3267: Karolina zdobędzie wszystko! Przyjmie oświadczyny Bruna i zostanie dyrektorką hotelu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 28.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Karolina zrobiła się bardzo zazdrosna, nawet o Bożenę (Marieta Żukowska), byłą żonę Bruna. Zrobi wszystko, by zatrzymać go przy sobie.

Prawdziwa twarz Karoliny w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Justin przekonał się, że Bruno zawyża koszty remontu i tak oszukuje inwestorów hotelu. Kiedy zwrócił mu na to uwagę, spotkał się z lekceważeniem. Karolina również nie widzi żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, uważa, że Skotnicki – wspólnik Stańskiego – nie ma prawa interesować się fakturami za remont. Szybko zaczęła knuć przeciwko niemu i wmówiła Brunowi, że „on nie gra po jego stronie”. Dała mu do zrozumienia, że powinna wrócić do pracy w hotelu. Wkrótce okaże się, że postawi na swoim, ale nie będzie już recepcjonistką.

Sprytna Karolina dopnie swego w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bruno wreszcie to zrobi – oświadczy się Karolinie i zostanie przyjęty. Teraz dopiero jest jasne, że idealnie do siebie pasują. On – krętacz oszukujący inwestorów, ona – przyklaskująca mu i knująca przeciw Justinowi, traktująca z wyższością ludzi, z którymi jeszcze niedawno pracowała w hotelu, będąc zatrudniona na tym samym poziomie co oni, jako recepcjonistka. W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Stański obwieści podwójne nowiny swoim pracownikom i wspólnikowi. Różańska nie tylko zostanie żoną Bruna, ale także nową dyrektorką hotelu! Co ze Skotnickim? I jak odczują te zmiany Kajtek (Jakub Dmochowski) i reszta? Karolina już pokazała, że charakter zrobił się jej paskudny, kiedy obcesowo odmówiła przesunięcia terminu swojego manikiuru, tak by mogła go zrobić Gosia (Dominika Banaszek)...