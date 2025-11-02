Barwy szczęścia, odcinek 3267: Karolina zdobędzie wszystko! Przyjmie oświadczyny Bruna i zostanie dyrektorką hotelu – ZDJĘCIA

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) zatriumfuje. Po oświadczynach Bruna (Lesław Żurek) – które, oczywiście – przyjmie, czeka ją jeszcze inna nagroda za jej wysiłki zmierzające do związania się ze Stańskim na dobre. Narzeczony uczyni ją nową dyrektorką hotelu! Uda się jej więc nastawić Bruna przeciw Justinowi (Jasper Sołtysiewicz). Należy współczuć jej dawnym koleżankom i kolegom, z którymi pracowała w hotelu, bo charakter zmienił się jej na gorsze.

Karolina zrobiła się bardzo zazdrosna, nawet o Bożenę (Marieta Żukowska), byłą żonę Bruna. Zrobi wszystko, by zatrzymać go przy sobie.

Prawdziwa twarz Karoliny w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Justin przekonał się, że Bruno zawyża koszty remontu i tak oszukuje inwestorów hotelu. Kiedy zwrócił mu na to uwagę, spotkał się z lekceważeniem. Karolina również nie widzi żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, uważa, że Skotnicki – wspólnik Stańskiego – nie ma prawa interesować się fakturami za remont. Szybko zaczęła knuć przeciwko niemu i wmówiła Brunowi, że „on nie gra po jego stronie”. Dała mu do zrozumienia, że powinna wrócić do pracy w hotelu. Wkrótce okaże się, że postawi na swoim, ale nie będzie już recepcjonistką.

Sprytna Karolina dopnie swego w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bruno wreszcie to zrobi – oświadczy się Karolinie i zostanie przyjęty. Teraz dopiero jest jasne, że idealnie do siebie pasują. On – krętacz oszukujący inwestorów, ona – przyklaskująca mu i knująca przeciw Justinowi, traktująca z wyższością ludzi, z którymi jeszcze niedawno pracowała w hotelu, będąc zatrudniona na tym samym poziomie co oni, jako recepcjonistka. W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Stański obwieści podwójne nowiny swoim pracownikom i wspólnikowi. Różańska nie tylko zostanie żoną Bruna, ale także nową dyrektorką hotelu! Co ze Skotnickim? I jak odczują te zmiany Kajtek (Jakub Dmochowski) i reszta? Karolina już pokazała, że charakter zrobił się jej paskudny, kiedy obcesowo odmówiła przesunięcia terminu swojego manikiuru, tak by mogła go zrobić Gosia (Dominika Banaszek)...

