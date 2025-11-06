Barwy szczęścia, odcinek 3267: Karolina to kombinatorka i manipulantka. Justin powie Tomaszowi, jaka jest naprawdę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3267 - piątek, 28.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno zmierza do zalegalizowania związku z Karoliną. Tworzą parę idealną – krętacz i intrygantka. To, jaka jest naprawdę, dopiero w pełni się okaże.

Oświadczyny Bruna w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3267 serialu „Barwy szczęścia" Karolina dopnie swego. Niemal ziści się jej wizja zostania nową panią Stańską, bo Bruno wreszcie zdecyduje się ją poślubić. Przygotuje romantyczną kolację, wyjmie pierścionek zaręczynowy i uklęknie przed swoją wybranką. Oczywiście, zostanie przyjęty. A Stański stwierdzi, że jest tak pewien tych zaręczyn, jak niczego innego w życiu i że stracił wystarczająco dużo czasu, by odkładać szczęście na później.

Justin surowo podsumuje Karolinę w 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3267. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dumny Bruno nie będzie trzymał zaręczyn w tajemnicy przed pracownikami hotelu, zwłaszcza że będzie dla nich miał jeszcze jedną niespodziankę.

- Proszę państwa, nasz nowy nabytek, szczęśliwie wykradziony konkurencji... Poznajcie nową dyrektor Karolinę Różańską! – obwieści, a Justinowi, literalnie, opadnie szczęka…

Dodajmy, że u konkurencji nowa szefowa hotelu Stańskiego była tylko recepcjonistką, podobnie jak jeszcze niedawno u niego. Po pracy Skotnicki spotka się z Tomaszem i nawet nie będzie musiał dzielić się z nim nowinami – wystarczy jedno spojrzenie na niego i powie:

- Mam wrażenie, że Bruno zatrudnił swoją kobietę na kierowniczym stanowisku za twoimi plecami… Popraw mnie, jeśli się mylę!

- Nie mylisz się… - odpowie ponuro Justin.

- Ona ma jakieś wybitne umiejętności? Wartościowe doświadczenie? – zakpi Tomek.

- Jest niezłą kombinatorką i manipulantką… - padnie odpowiedź, która wcale go nie zdziwi.