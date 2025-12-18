M jak miłość, odcinek 1901: Kolejne dziecko u Kingi i Piotrka! Pokrzyżuje wakacyjne plany Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1901 odcinku "M jak miłość" Kinga i Piotrek postanowią nieco odetchnąć po ostatnich dramatycznych wydarzeniach z wypadkiem Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek), aresztowaniem Magdy (Anna Mucha) i walką o ich sprawiedliwość, czy problemami Lenki (Olga Cybińska) w szkole, spowodowanymi zdradą Grześka (Borys Wiciński).

Tym bardziej, że w 1901 odcinku "M jak miłość" Zduńscy wyprawią najmłodsze dzieci na wakacje, gdyż zostanie z nimi wyłącznie najstarsza córka. I dzięki temu będą mieli nadzieję na chwilę weekendowego relaksu. Ale niestety zgubną!

Werner zburzy plany Zduńskich w 1901 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1901 odcinku "M jak miłość" ich spokój zaburzy Werner! Zdradzamy, że Adaś wprosi się do Zduńskich, gdy jego dom opanują szerszenie! A niestety wraz z nim na głowę w końcu zwalą im się także Sylwia (Hanna Turnau) z panią Olą (Ewa Kolasińska). Jednak ostatecznie wszyscy będą musieli zająć się największym dzieckiem z nich, czyli prawnikiem, przez co tyle będzie z ich spokoju i odpoczynku bez dzieci!

Tym bardziej, że w 1901 odcinku "M jak miłość" ledwo żywy Adaś wyląduje na kanapie u Zduńskich, a wszyscy rzucą mu się na pomoc. W tym także nowi sąsiedzi Kingi i Piotrka - Buczakowie. Tym bardziej, że znajomość najmłodszego Huberta z Lenką zacznie się od wielkiego nieporozumienia i kłótni, którą w ten sposób wraz z ojcem będą mogli zrekompensować, aby zatrzeć pierwsze złe wrażenie.

Kinga i Piotrek będą walczyć o życie Adama w 1901 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że stan Wernera w 1901 odcinku "M jak miłość" tym razem będzie naprawdę bardzo poważny. Do tego stopnia, że na Deszczowej zjawi się karetka pogotowia, a Adasiem zajmą się ratownicy medyczni. Co stanie się prawnikowi?

Czy ugryzie go szerszeń, na którego okaże się uczulony? A może będzie to miało związek z wcześniejszymi problemami ukochanego Sylwii z kręgosłupem, przez które nawet straci czucie i zacznie podejrzewać u siebie poważną chorobę. Czy jego podejrzenia w 1901 odcinku "M jak miłość" się sprawdzą? Przekonamy się już niebawem!