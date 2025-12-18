Pierwsza miłość, odcinek 4118: Tak Mateusz Stik zaplanuje ucieczkę z więzienia podczas pogrzebu Teresy - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4118 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Rodzina Teresy w 4118 odcinku "Pierwszej miłości" wciąż nie poradzi sobie z jej nagłą śmiercią. Wszyscy z trudem uwierzą w to, że Teresa zmarła na zawał serca, a Marek (Maciej Tomaszewski) nawet nie widział ciała byłej żony, bo Izabela (Olga Bończyk) ukryła leżące na szpitalnym łóżku "zwłoki" pod prześcieradłem. Żukowskiemu nie przyszło nawet do głowy, żeby sprawdzić czy Teresa naprawdę nie żyje. Kiedy pierwszy szok minie Marek postanowi ustalić, co się stało z Teresą.

Marek zacznie drążyć przyczynę śmierci Teresy w 4118 odcinku "Pierwszej miłości"

To dlatego w 4118 odcinku "Pierwszej miłości" Żukowski zjawi się w klinice "We-Med" i zacznie drążyć, jak doszło do śmierci Teresy, dopytywać o przyczynę i dopatrywać się nieścisłości w przebiegu leczenia. W końcu też jest lekarzem i nie tak łatwo da się oszukać. A wspólnik Teresy i Izabeli, doktor Małkowski (Dariusz Wiktorowicz), który podpisał akt zgonu, a potem ratował kobietę w domu Nowaczykowej, będzie musiał postarać się, by zmylić Marka.

Ostatnie chwile Mateusza w więzieniu przed ucieczką na pogrzebie Teresy w 4118 odcinku "Pierwszej miłości"

Tymczasem przebywający w więzieniu Mateusz w 4118 odcinku "Pierwszej miłości" rozpocznie przygotowania do pogrzebu niedawno poślubionej żony. Na zaczepki jednego ze współwięźniów Stik odpowie z udawanym żalem po stracie "ukochanej".

- Muszę się wyciszyć przed pogrzebem - stwierdzi psychol, który będzie w najdrobniejszych szczegółach planował ucieczkę z więzienia podczas pogrzebu Teresy.

Służba więzienna nie odmówi bowiem Stikowi przepustki na pogrzeb żony! Psychopatyczny morderca dostanie zgodę na to, żeby w kajdankach opuścić celę i pojawić się na cmentarzu przy grobie zmarłej Teresy, przy urnie z jej prochami. Nikt z rodziny nie będzie miał pojęcia, że Mateusz przyjdzie na pogrzeb jako mąż Teresy!

Emocje sięgną zenitu już w 4119 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Mateusz stanie twarzą w twarzą z Emilką (Anna Ilczuk), jedną ze swoich ofiar. To z jej powodu chce uciec z więzienia, żeby doprowadzić swoją zemstę do końca... Jak Stik ucieknie? Bez większego trudu pokona dwóch pilnujących go strażników więziennych!