Pierwsza miłość, odcinek 4125: To ona zastąpi Bartkowi Emilkę?! Nowa lekarka Ilona wyciągnie prawdę o katuszach w więzieniu – ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4125 - piątek, 2.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Sytuacja Bartka zacznie gwałtownie się pogarszać. W 4120 odcinku „Pierwszej miłości”. Gdy Mateusz Stik (Lesław Żurek) ucieknie z konwoju, atmosfera zgęstnieje nie tylko w Wadlewie, ale też w więzieniu. Policja natychmiast otoczy opieką Emilkę i Martę (Honorata Witańska), a Piotrek (Michał Mikołajczak) zacznie składać w całość strzępy informacji, czy od początku chodziło o to, by Stik wykorzystał pogrzeb Teresy (Ewa Skibińska) do ucieczki. Gdy wieści dotrą za więzienne mury, Bartek będzie coraz bardziej niespokojny. Stik to jego największy koszmar.

Nowa lekarka zepsuje Bartkowi „układ”

W 4121 odcinku "Pierwszej miłości" sytuacja Miedzianowskiego wyraźnie się skomplikuje. Na oddziale medycznym pojawi się nowa lekarka – Ilona (Sylwia Gola). Kobieta od razu zauważy, że Bartek próbuje wymusić na niej silne środki przeciwbólowe. Nie kupi jego tłumaczeń, nie ulegnie presji, a tym samym pozbawi go jedynego atutu, który trzymał w ryzach agresywnych współwięźniów. Bez „prochów”, które obiecał, Bartek straci ochronę.

Gdy do Miedzianowskiego dotrze, że Stik uciekł, w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" kompletnie się załamie. Przerażenie popchnie go do irracjonalnych działań, Bartek rzuci się na strażnika, prowokując starcie, które jeszcze pogorszy jego sytuację. W tym samym czasie w Wadlewie wszyscy zaczną żyć w napięciu. Fryderyk (Andrzej Kłak) zauważy podejrzane sylwetki kręcące się pod domem Emilki. To dopiero początek dramatu.

Fryderyk zostanie ranny, gdy przepłoszy bandytów pod domem Emilki. Szybko okaże się, że to ci sami ludzie, którzy napadli go już wcześniej. Emilka, przekonana, że Bartek macza w tym palce w końcu odbierze telefon z więzienia… tylko po to, żeby zerwać z nim definitywnie. Sytuacja osiągnie punkt krytyczny, bo jeden z więźniów, urażony tym, że Bartek wyłączył go z handlu lekami – zagrozi jego rodzinie. To właśnie on wysłał oprychów pod dom Emilki i zapowie, że zrobi to ponownie, jeśli Miedzianowski nie zacznie współpracować. Bartek stanie pod ścianą. Aby ochronić bliskich, będzie musiał unieszkodliwić prześladowcę, ryzykując nawet własne życie i dodatkową karę.

Bartek skatowany w 4125 odcinku "Pierwszej miłości"! Ilona dowie się prawdy

W 4125 odcinku „Pierwszej miłości” najgorsze dopiero nadejdzie. Więźniowie, którzy od tygodni domagali się obiecanych prochów, napadną na Bartka i rozbiją mu głowę. Zakrwawiony, oszołomiony i bezbronny trafi na oddział medyczny, gdzie zajmie się nim nowa lekarka Ilona. To właśnie Ilona – ta sama, która wcześniej nie da się wciągnąć w więzienne układy – zacznie zadawać niewygodne pytania. Wyczuje strach, desperację i coś więcej: że Bartek ukrywa brutalną prawdę o terrorze, jakiemu jest poddawany.

Gdy Ilona okaże się jedyną osobą, która potraktuje Bartka jak człowieka, między nimi może pojawić się pierwszy cień więzi. Emilka odwróci się od Bartka, a Fryderyk będzie coraz bliżej jej życia… Tymczasem Ilona jako jedyna wyciągnie do niego rękę tam, gdzie nikt już nie chce go słuchać.