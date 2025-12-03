Pierwsza miłość, odcinek 4110: Reterska nową kochanką Krystiana?! Melka nakryje ich i się zacznie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4110 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po wypadku w poprzednich odcinkach „Pierwszej miłości”, który wstrząsnął widzami, Melka próbowała wrócić do normalności. Jednak życie prywatne nie daje jej wytchnienia. Krystian, który jeszcze niedawno był przy niej blisko, niebawem coraz częściej oddali się w stronę Łucji Reterskiej, co Melka zauważy i odczuje jako zdradę.

Melka nakryje Łucję Reterską z Krystianem

To odkrycie w 4110 odcinku „Pierwszej miłości” wywoła lawinę emocji, bo przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) poczuje się zdradzona i nie będzie w stanie powstrzymać gniewu. W dodatku Piotrek (Michał Mikołajczak) zareaguje chłodno, przekonany, że Melka po prostu zazdrości, co tylko pogłębi konflikt między nimi. W tym momencie niewypowiedziane żale, pretensje i dawne urazy wyjdą na światło dzienne. Melka będzie miała dość a jej reakcja może zaskoczyć wszystkich.

Konflikt Melki z Krystianem nie pozostanie bez konsekwencji. Już w 4112 odcinku „Pierwszej miłości" dziewczyna zdecyduje się na ryzykowny krok, który ma jej pomóc „odkupić winy” i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Już wiadomo, że Piotrek będzie w szoku, gdy odkryje, że Melka niespodziewanie zwolniła się z pracy smsem. To spowoduje chaos, bo Krystian również nie będzie wiedział, gdzie ona się podziewa, a jego niepokój i troska staną się widoczne dla przyjaciół i rodziny.

Ewa domyśli się, że z Krystianem znów jest coś nie tak

Nie tylko Melka i Krystian znajdą się w centrum wydarzeń, bo w 4113 odcinku „Pierwszej miłości” na plotki o romansie syna zareaguje Ewa (Ewa Gawryluk). Doniesienia, że jej syn spotyka się z dużo starszą kobietą, wywołają u niej mieszane uczucia. Krystian będzie starał się nie ujawniać szczegółów, a matka postanowi działać i poprosi Borysa (Patryk Cebulski), by dowiedział się czegoś więcej o tajemniczej kobiecie. Borys chętnie zgodzi się na zadanie, choć jego własne motywy pozostają nie do końca czyste. Zanim jednak Ewa i Borys wciągną się w sprawę, Melka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami i frustracjami. „Zdrada” Krystiana, napięcie z Piotrkiem i ryzykowne decyzje, które zamierza podjąć, zapowiadają emocjonalny rollercoaster.