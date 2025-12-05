Pierwsza miłość, odcinek 4117: Kinga w żałobie po śmierci Teresy odkryje pomyłkę w akcie zgonu. Domyśli się, że matka żyje? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4117 - piątek, 17.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Historia Teresy i Mateusza od dawna była pełna manipulacji i skomplikowanych emocji. Teresa, matka Kingi, kilkukrotnie dawała się uwieść psychopacie Stikowi, który wykorzystał jej uczucia do własnych celów. Wcześniejsze odcinki pokazały, że Teresa poślubi Mateusza, a jej decyzja została w dużej mierze podpuszczona przez Izabelę (Olga Bończyk), która działa z psycholem. Pomimo wątpliwości i wyrzutów sumienia wobec byłego męża Marka (Maciej Tomaszewski) oraz córek, Teresa ostatecznie ulegnie presji psychopaty i zrealizuje jego plan...

Kinga odbierze akt zgonu matki w 4117 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4117 odcinku Kinga odbierze akt zgonu matki. Będzie pogrążona w żałobie i poczuciu winy, że nie zdążyła pogodzić się z Teresą przed jej śmiercią. Jednak w dokumentach zauważy dziwną nieścisłość, mały szczegół, który nie będzie pasował do reszty informacji o zgonie. Kinga zacznie mieć wątpliwości co do prawdziwego stanu matki... Nagły zwał kobiety zacznie wydawać się naprawdę dziwny.

Zdradzamy, że Teresa, zmanipulowana przez Mateusza, trafi do kliniki „We-Med” po zawale, a później rodzina dowie się, że rzekomo zmarła. Marek i Kinga będą pogrążeni w szoku i żalu. Choć Kinga będzie wstrząśnięta, pierwsze sygnały nieścisłości w akcie zgonu mogą zaszczepić w niej podejrzenia... Czy na pewno matka nie żyje? Czy sfingowanie śmierci jest kolejnym krokiem w manipulacji psychopaty?

Teresa z "Pierwszej miłości" żyje?

Widzowie „Pierwszej miłości” zobaczą dramat młodej kobiety, która w pełni nie zdaje sobie sprawy, że prawda o Teresie może być zupełnie inna, a wszystkie wydarzenia prowadzą do kolejnego wstrząsu – pojawienia się Mateusza na pogrzebie w 4119 odcinku.

4117 odcinek pokaże, że żałoba Kingi nie będzie tylko momentem smutku, ale początkiem odkrywania tajemnicy, która może zmienić wszystko w jej rodzinie. Tajemnica Teresy, akt zgonu i drobna nieścisłość w dokumentach staną się pierwszymi przesłankami, że matka wcale nie odeszła, a jej „śmierć” została starannie zaplanowana, by służyć interesom psychopatycznego męża.