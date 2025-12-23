Pierwsza miłość, odcinek 4127: Ostateczne zwycięstwo Izabeli? Wyłoży haki na Wenerskiego, by wykończyć Marysię - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4127 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wydarzenia w 4127 odcinku „Pierwszej miłości” rozegrają się w cieniu dramatu Marysi (Aneta Zając). Po poważnym wypadku w domu Izabeli żona Kacpra (Damian Kulec) trafi do kliniki We-Med w ciężkim stanie i zapadnie w śpiączkę. Lekarzom długo nie uda się jej wybudzić, a każdy kolejny dzień przyniesie więcej niepokoju.

Izabela wykorzysta wypadek Marysi do dalszego knucia

Kacper i Julka (Dąbrówka Kruk) nie opuszczą Marysi ani na chwilę. Izabela także będzie pojawiać się przy jej łóżku, odgrywając rolę przejętej i zatroskanej teściowej. Nikt nie zauważy, że pod tą maską czai się chłodna kalkulacja. W 4127 odcinku dojdzie do dramatycznej sceny. Marysia, dotąd nieruchoma, nagle dostanie silnego ataku padaczkowego. Aparatura zacznie alarmować, a personel medyczny natychmiast ruszy do akcji. Wszystko wydarzy się w chwili, gdy w sali będzie Izabela. Czy to właśnie jej głos dotrze do nieprzytomnej Marysi i wywoła gwałtowną reakcję organizmu? Lekarze nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi, czy atak będzie zapowiedzią wybudzenia, czy kolejnym sygnałem pogorszenia stanu.

Izabela zagęści ruchy. Wenerski usłyszy ultimatum

Podczas gdy Marysia będzie balansować na granicy życia i śmierci, Izabela w 4127 odcinku "Pierwszej miłości" przejdzie do kluczowego etapu swojego planu. Spotka się z Wenerskim (Przemysław Sadowski) i bez ogródek powie mu, że zebrała na niego kompromitujące informacje. Nie będzie blefować. Wprost wyłoży, jakie haki na niego ma i czego zażąda w zamian za milczenie. Jej celem będzie jedno, czyli zabezpieczyć własne interesy i usunąć Marysię z drogi – bez względu na konsekwencje.

Wenerski znajdzie się pod potężną presją. Z jednej strony ciężko chora Marysia, z drugiej Izabela, która pokaże, że nie cofnie się przed niczym. Jej spokój i brak emocji zdradzą, że ten ruch był planowany od dawna.

4127 odcinek „Pierwszej miłości” pokaże Izabelę w najbardziej niebezpiecznej odsłonie. Gdy inni będą walczyć o życie Marysi, ona będzie walczyć o władzę i kontrolę. A żądanie milczenia stanie się jej najmocniejszą kartą.