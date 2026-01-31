Pierwsza miłość, odcinek 4149: Przerażona Emilka odkrywa, że misterny plan Mateusza to pułapka bez wyjścia - ZWIASTUN

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Podczas gdy Kalina samotnie walczyła z plagą owadów, Alan bezskutecznie próbował zaimponować synowi, a jego plan ujawnienia prawdy o ojcostwie spalił na panewce.

W tym samym czasie Bartek, odcięty od informacji, przeżywał w celi prawdziwe katusze, a wiadomość o porwaniu Emilii doprowadziła go do furii. Na szczęście Hubert i Piotrek odnaleźli pozostawioną przez nią wiadomość i natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Sama Emilia wykazała się jednak niesamowitą odwagą, w decydującym momencie wykradając broń i strzelając do swojego oprawcy, Mateusza. Po tak dramatycznym finale z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wypadków.

"Pierwsza miłość" odc. 4149 - streszczenie

Fryderyk, chcąc za wszelką cenę odnaleźć Emilkę, wyznacza nagrodę w wysokości miliona złotych. W tym czasie Bartek czuje się bezradny, a jego jedynym celem staje się wydostanie z izolacji, w której się znalazł. Ilona stara się go chronić, nawet przed nim samym i jego desperackimi pomysłami. Tymczasem Mateusz prowadzi Emilkę do ukrytej jaskini, a kobieta jest przerażona, widząc, jak skrupulatnie przygotował swoją pułapkę. Zaczyna do niej docierać, że może już nigdy nie odzyskać wolności. Na domiar złego, Marysia, Marta, Kinga oraz Marian Śmiałek otrzymują zagadkowe zielone koperty, które uświadamiają im, że przebiegłość Stika przekracza wszelkie wyobrażenia.

"Pierwsza miłość" odc. 4149 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z zapartym tchem śledzą dramatyczne losy porwanej Emilki i uwięzionego Bartka, zastanawiając się, jak potoczy się ta historia. Kolejne emocje i zwroty akcji czekają w nadchodzącym epizodzie serialu. Dla wszystkich fanów, którzy nie chcą przegapić dalszego ciągu wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 4149 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 6 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na ekranach naszych telewizorów. Widzowie od lat śledzą perypetie swoich ulubionych bohaterów, których życie toczy się między dynamicznym Wrocławiem a malowniczym Wadlewwem. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi i jej bliskich wciąż przyciągają przed ekrany miliony fanów. W serialu występują m.in.:

- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)