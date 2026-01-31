Pierwsza miłość, odcinek 4145: Mateusz ujawnia plany wobec porwanej Emilki, a zrozpaczony Śmiałek walczy o zdrowie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę dramatu i rosnącego napięcia. Lucynka i Maurycy martwili się o Lusię, będąc jednocześnie świadkami gorzkiej kłótni rodziców jej nieprzytomnej przyjaciółki. W tym samym czasie, gdy Emilka pod policyjną eskortą udała się na szczepienie, w Wadlewie rozegrała się seria niepokojących zdarzeń, w tym napad i porwanie dziecka. Piotrek i Hubert szybko połączyli fakty, odkrywając, że za wszystkim stał Mateusz. Okazało się, że zorganizował on skoordynowaną akcję ze swoim fanklubem, aby odwrócić uwagę policji od bezpieczeństwa Emilki i jej dziecka. Po tak misternie zaplanowanym spisku, pytanie brzmi: jaki będzie jego następny ruch?

"Pierwsza miłość" odc. 4145 - streszczenie

Policja rozpoczyna intensywne poszukiwania Emilki, a pierwszym tropem staje się jej porzucony samochód. W międzyczasie, zatrzymani za rozboje fani Mateusza Stika odmawiają współpracy ze śledczymi, ciesząc się, że ich plan się powiódł i ich idol może być ze swoją ukochaną. Z kolei załamany losem córki Śmiałek doznaje silnego bólu w klatce piersiowej, co zmusza Jurka do wezwania karetki. Równocześnie Mateusz pokazuje Emilce ich nowe, wspólne lokum, jednak jego dobry humor zostaje zepsuty przez płacz jej dziecka. Osobny dramat rozgrywa się u Tomka, który znajduje pod drzwiami rapowany list miłosny i, nie znając autora, wyśmiewa go, co słyszy zawstydzona i zraniona Stasia.

"Pierwsza miłość" odc. 4145 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z niecierpliwością wyczekują, by poznać dalsze losy porwanej Emilki oraz dowiedzieć się, czy stan zdrowia Śmiałka ulegnie poprawie. Wiele pytań budzi również rozwijający się wątek miłosny Stasi i Tomka, który właśnie napotkał poważną przeszkodę. Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z tymi pasjonującymi wydarzeniami, powinni zarezerwować sobie czas na seans. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 2 lutego 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Serial "Pierwsza miłość" od 2004 roku niezmiennie towarzyszy polskim widzom, przedstawiając losy bohaterów rozgrywające się między tętniącym życiem Wrocławiem a urokliwym Wadlewem. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i dramatycznych rozstań, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie poruszają także ważne tematy społeczne, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom odbiorców. To właśnie ta unikalna mieszanka sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich przyjaciół wciąż wciąga i emocjonuje. W serialu występują m.in.: