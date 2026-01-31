Pierwsza miłość, odcinek 4148: Porwana Emilia zdobywa broń i strzela do Mateusza - ZWIASTUN

2026-01-31 12:40

W nadchodzącym 4148 odcinku serialu „Pierwsza miłość” emocje sięgną zenitu! Kiedy Bartek w więzieniu odkryje, co tak naprawdę spotkało Emilię, wpadnie w szał i zacznie planować ucieczkę. Tymczasem jego ukochana, walcząc o przetrwanie, zdobędzie broń i pociągnie za spust. Czy to koniec jej koszmaru? Zobacz ZDJĘCIA z tych scen i ZWIASTUN "Pierwszej miłości".

Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Emilka, zdając sobie sprawę z przerażających zamiarów Mateusza wobec jej syna, podjęła desperacką próbę walki o ich życie. W tle tej walki o przetrwanie, Angelice udało się wymknąć spod kontroli ojca i spotkać z Białym, choć ich randka daleka była od ideału. Tymczasem na komendzie policji frustracja Piotrka doprowadziła do przełomu, gdy przekroczył on swoje uprawnienia i wymusił na France zeznania. To właśnie wtedy poznaliśmy wstrząsający plan Stika. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznych wydarzeniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4148 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kalina zmierzy się z plagą dziwnych owadów w swoim domu, jednak nie będzie mogła liczyć na pomoc Alana, którego całą uwagę pochłania nadchodzące spotkanie z synem, Kostkiem. Mężczyzna bezskutecznie próbuje znaleźć sposób, by zaimponować chłopcu, a jego sytuację pogarsza fakt, że Mikołaj rezygnuje z planu wyjawienia dziecku prawdy o ojcostwie.

W tym samym czasie Bartek, przebywający w areszcie i nieświadomy losu swojej rodziny, pogrąża się w czarnych myślach. Jego prawnik, widząc jego stan, postanawia uchylić rąbka tajemnicy i informuje go, że Emilia żyje, ale została uprowadzona, co doprowadza Miedzianowskiego do furii i zdemolowania celi.

Tymczasem Hubert i Piotrek odnajdują wiadomość od porwanej i natychmiast organizują akcję poszukiwawczą, a sama Emilka, w akcie desperacji, zdobywa broń i strzela do Mateusza.

"Pierwsza miłość" odc. 4148 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z zapartym tchem czekają na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ostatnich epizodach. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących losów Emilii i Bartka. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w tej historii. Premierowa emisja 4148. odcinka "Pierwszej miłości" odbędzie się w czwartek, 5 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Od 2004 roku "Pierwsza miłość" niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial ten to unikalne połączenie wzruszających historii miłosnych, dramatycznych zwrotów akcji i wątków z dreszczykiem, przeplatanych dużą dawką humoru. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernych fanów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
