Pierwsza miłość, odcinek 4148: Porwana Emilia zdobywa broń i strzela do Mateusza - ZWIASTUN

Spis treści
Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Emilka, zdając sobie sprawę z przerażających zamiarów Mateusza wobec jej syna, podjęła desperacką próbę walki o ich życie. W tle tej walki o przetrwanie, Angelice udało się wymknąć spod kontroli ojca i spotkać z Białym, choć ich randka daleka była od ideału. Tymczasem na komendzie policji frustracja Piotrka doprowadziła do przełomu, gdy przekroczył on swoje uprawnienia i wymusił na France zeznania. To właśnie wtedy poznaliśmy wstrząsający plan Stika. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznych wydarzeniach?
"Pierwsza miłość" odc. 4148 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Kalina zmierzy się z plagą dziwnych owadów w swoim domu, jednak nie będzie mogła liczyć na pomoc Alana, którego całą uwagę pochłania nadchodzące spotkanie z synem, Kostkiem. Mężczyzna bezskutecznie próbuje znaleźć sposób, by zaimponować chłopcu, a jego sytuację pogarsza fakt, że Mikołaj rezygnuje z planu wyjawienia dziecku prawdy o ojcostwie.
W tym samym czasie Bartek, przebywający w areszcie i nieświadomy losu swojej rodziny, pogrąża się w czarnych myślach. Jego prawnik, widząc jego stan, postanawia uchylić rąbka tajemnicy i informuje go, że Emilia żyje, ale została uprowadzona, co doprowadza Miedzianowskiego do furii i zdemolowania celi.
Tymczasem Hubert i Piotrek odnajdują wiadomość od porwanej i natychmiast organizują akcję poszukiwawczą, a sama Emilka, w akcie desperacji, zdobywa broń i strzela do Mateusza.
"Pierwsza miłość" odc. 4148 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z zapartym tchem czekają na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ostatnich epizodach. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących losów Emilii i Bartka. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w tej historii. Premierowa emisja 4148. odcinka "Pierwszej miłości" odbędzie się w czwartek, 5 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
Od 2004 roku "Pierwsza miłość" niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial ten to unikalne połączenie wzruszających historii miłosnych, dramatycznych zwrotów akcji i wątków z dreszczykiem, przeplatanych dużą dawką humoru. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernych fanów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)