Pierwsza miłość, odcinek 4148: Porwana Emilia zdobywa broń i strzela do Mateusza - ZWIASTUN

Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Emilka, zdając sobie sprawę z przerażających zamiarów Mateusza wobec jej syna, podjęła desperacką próbę walki o ich życie. W tle tej walki o przetrwanie, Angelice udało się wymknąć spod kontroli ojca i spotkać z Białym, choć ich randka daleka była od ideału. Tymczasem na komendzie policji frustracja Piotrka doprowadziła do przełomu, gdy przekroczył on swoje uprawnienia i wymusił na France zeznania. To właśnie wtedy poznaliśmy wstrząsający plan Stika. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznych wydarzeniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4148 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kalina zmierzy się z plagą dziwnych owadów w swoim domu, jednak nie będzie mogła liczyć na pomoc Alana, którego całą uwagę pochłania nadchodzące spotkanie z synem, Kostkiem. Mężczyzna bezskutecznie próbuje znaleźć sposób, by zaimponować chłopcu, a jego sytuację pogarsza fakt, że Mikołaj rezygnuje z planu wyjawienia dziecku prawdy o ojcostwie.

W tym samym czasie Bartek, przebywający w areszcie i nieświadomy losu swojej rodziny, pogrąża się w czarnych myślach. Jego prawnik, widząc jego stan, postanawia uchylić rąbka tajemnicy i informuje go, że Emilia żyje, ale została uprowadzona, co doprowadza Miedzianowskiego do furii i zdemolowania celi.

Tymczasem Hubert i Piotrek odnajdują wiadomość od porwanej i natychmiast organizują akcję poszukiwawczą, a sama Emilka, w akcie desperacji, zdobywa broń i strzela do Mateusza.

"Pierwsza miłość" odc. 4148 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z zapartym tchem czekają na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ostatnich epizodach. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących losów Emilii i Bartka. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w tej historii. Premierowa emisja 4148. odcinka "Pierwszej miłości" odbędzie się w czwartek, 5 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Od 2004 roku "Pierwsza miłość" niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial ten to unikalne połączenie wzruszających historii miłosnych, dramatycznych zwrotów akcji i wątków z dreszczykiem, przeplatanych dużą dawką humoru. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernych fanów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)