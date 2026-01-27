Pierwsza miłość, odcinek 4150: Ślub bitej Emilki i psychola Mateusza w jaskini na odludziu. Nakręci wideo z przerażającej ceremonii! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4150 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Jak to możliwe, że w 4150 odcinku "Pierwszej miłości" przetrzymywana i maltretowana Emilka wyjdzie za mąż za psychola Mateusza?! Przed widzami szokujące, wręcz abstrakcyjne sceny ceremonii, którą zaplanuje Stik. I to nie będzie żaden chwilowy wymysł, a starannie rozpracowany plan.

Tak dojdzie do ślubu Emilki i Mateusza w 4150 odcinku "Pierwszej miłości"

Ślub Emilki i Mateusza odbędzie się w jaskini, gdzie Stik zamknie ukochaną Bartka (Rafał Kwietniewski) i przymusi do włożenia białej sukni ślubnej oraz welonu. Te sceny w jaskini na odludziu nie będą miały wiele wspólnego z romantyzmem. Jak informowaliśmy, psychol najpierw porwie Emilkę i jej synka Norberta, każe kobiecie "bawić się" w dom i szczęśliwą rodzinę, zacznie kombinować jak pozbyć się dziecka, a finalnie przyszykuje ślub z szokującym finałem!

Pobita i wycieńczona Emilka stanie ze Stikiem przed ołtarzem. Na ścianach jaskini psychol wyświetli jej zdjęcia. Przyszykuje ołtarz bardzo zbliżony wyglądem do tego w kościele i nie zapomni o winie mszalnym, którym chce "przypieczętować" związek z Emilką. To także bardzo ważny element makabrycznego planu, ponieważ płyn będzie zatruty!

Dramatyczny finał ślubu Emilki i Mateusza w 4150 odcinku "Pierwszej miłości"

Mateuszowi nie wystarczy to, że przymusi Emilkę do ślubu, zrobi z nią co chce i wykorzysta w obrzydliwy sposób. To dla psychola za mało. Stik będzie relacjonował szokujące wydarzenia przez Internet. Bliscy Emilki, w tym Marysia (Aneta Zając) oraz Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) będą przyglądali się działaniom Stika.

Oczywiście policja, z zestresowanym Fryderykiem (Andrzej Kłak) na czele nie przestaną szukać kobiety. I w finale ślubu w 4150 odcinku "Pierwszej miłości" funkcjonariusze wpadną do jaskini i zrobią zamieszanie. Stik zacznie grozić Emilce pistoletem, a potem padną strzały... To będzie jeden z bardziej makabrycznych ślubów w historii "Pierwszej miłości"!