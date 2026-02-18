Pierwsza miłość, odcinek 4162: Janek podstępem doprowadza do aresztowania Kingi - ZDJĘCIA

2026-02-18 11:47

W 4162. odcinku serialu 'Pierwsza miłość' emocje sięgną zenitu! Podejrzenia Janka w sprawie porwania Poli i stanu Lilki doprowadzą do szokującego aresztowania Kingi. Tymczasem Borys, walcząc o przyszłość klubu Iskra, podejmie ryzykowną grę, która może go pogrążyć. Czy Idze uda się w końcu rozszyfrować zagadkowe zachowanie Jamesa?

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Alan, szykując się na ważną rozmowę o pracę, musiał zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Mikołaja i Kostka, który właśnie dowiedział się prawdy o swoim ojcu. Tymczasem zaproszenie Lilki na rozmowę z Kingą skończyło się dramatycznie, gdyż Żukowska okazała się zdolna do najgorszego. Janek, kierowany złymi przeczuciami, zastał w mieszkaniu jedynie półprzytomną Lilkę, podczas gdy po Kindze i Poli nie było ani śladu. Na drugim planie Olek i Róża wpadli na pomysł współpracy ze znaną aktorką, żoną Jurka, której problemy z prawem mogły pokrzyżować ich plany promocyjne. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co przyniesie nam kolejny odcinek?

"Pierwsza miłość" odc. 4162 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy dramatyczne wydarzenia z udziałem Lilki, która zostanie przewieziona do szpitala przez pogotowie. Badania wykażą, że podano jej środki nasenne, co natychmiast wzbudzi podejrzenia Janka. Uzna on, że za otumanieniem kobiety i porwaniem Poli stoi Kinga, dlatego ucieknie się do podstępu, by zwabić ją do domu. Plan Janka powiedzie się, a Żukowska zostanie na miejscu aresztowana przez policję. Tymczasem Alan otrzyma drugą szansę od Jamesa, głównie dzięki wstawiennictwu Igi, której z kolei nie daje spokoju zmienne zachowanie astrofizyka. Równocześnie Borys, próbując uratować klub Iskra, złoży kontrahentowi niemożliwą do zrealizowania ofertę, co poskutkuje ultimatum ze strony jego szefa.

"Pierwsza miłość" odc. 4162 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy ciąg emocjonujących wydarzeń. Nowe intrygi, dramatyczne zwroty akcji i losy ulubionych postaci zostaną ujawnione już niebawem. Warto zanotować datę w kalendarzu, aby nie przegapić kluczowych momentów nadchodzącego epizodu. Premierowa emisja 4162. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Produkcja w unikalny sposób łączy losy bohaterów z tętniącego życiem Wrocławia oraz spokojniejszego, urokliwego Wadlewa. To opowieść, w której obok wątków miłosnych, zdrad i rozstań, znajdziemy także elementy komediowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Twórcy odważnie poruszają również ważne tematy społeczne, co sprawia, że historia jest bliska sercom widzów od wielu lat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
