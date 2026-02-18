Pierwsza miłość, odcinek 4162: Janek podstępem doprowadza do aresztowania Kingi - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Alan, szykując się na ważną rozmowę o pracę, musiał zmierzyć się z nieoczekiwaną wizytą Mikołaja i Kostka, który właśnie dowiedział się prawdy o swoim ojcu. Tymczasem zaproszenie Lilki na rozmowę z Kingą skończyło się dramatycznie, gdyż Żukowska okazała się zdolna do najgorszego. Janek, kierowany złymi przeczuciami, zastał w mieszkaniu jedynie półprzytomną Lilkę, podczas gdy po Kindze i Poli nie było ani śladu. Na drugim planie Olek i Róża wpadli na pomysł współpracy ze znaną aktorką, żoną Jurka, której problemy z prawem mogły pokrzyżować ich plany promocyjne. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co przyniesie nam kolejny odcinek?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4162 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy dramatyczne wydarzenia z udziałem Lilki, która zostanie przewieziona do szpitala przez pogotowie. Badania wykażą, że podano jej środki nasenne, co natychmiast wzbudzi podejrzenia Janka. Uzna on, że za otumanieniem kobiety i porwaniem Poli stoi Kinga, dlatego ucieknie się do podstępu, by zwabić ją do domu. Plan Janka powiedzie się, a Żukowska zostanie na miejscu aresztowana przez policję. Tymczasem Alan otrzyma drugą szansę od Jamesa, głównie dzięki wstawiennictwu Igi, której z kolei nie daje spokoju zmienne zachowanie astrofizyka. Równocześnie Borys, próbując uratować klub Iskra, złoży kontrahentowi niemożliwą do zrealizowania ofertę, co poskutkuje ultimatum ze strony jego szefa.

"Pierwsza miłość" odc. 4162 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy ciąg emocjonujących wydarzeń. Nowe intrygi, dramatyczne zwroty akcji i losy ulubionych postaci zostaną ujawnione już niebawem. Warto zanotować datę w kalendarzu, aby nie przegapić kluczowych momentów nadchodzącego epizodu. Premierowa emisja 4162. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Produkcja w unikalny sposób łączy losy bohaterów z tętniącego życiem Wrocławia oraz spokojniejszego, urokliwego Wadlewa. To opowieść, w której obok wątków miłosnych, zdrad i rozstań, znajdziemy także elementy komediowe, sensacyjne, a nawet kryminalne. Twórcy odważnie poruszają również ważne tematy społeczne, co sprawia, że historia jest bliska sercom widzów od wielu lat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)