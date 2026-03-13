Pierwsza miłość, odcinek 4184: Pół miliona dolarów za uwolnienie Pawła z więzienia w Kolumbii. Tak Janek zawalczy o wolność byłego Marysi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4184 - piątek, 27.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Dramat z powrotem Pawła do serialu zacznie się już w 4181 odcinku "Pierwsza miłość", kiedy Janek wyląduje w Bogocie, by nakręcić reportaż o jednym z najgroźniejszych więzień w Kolumbii – La Corona. Już od pierwszych chwil zobaczy przerażające warunki, w jakich przetrzymywani są skazańcy.

Dramatyczna historia Pawła Krzyżanowskiego. Tak odnajdzie go Janek

Więźniowie będą zastraszeni, a w obecności strażników nikt nie odważy się powiedzieć prawdy o tym, co naprawdę dzieje się za murami zakładu karnego. Rozczarowany dziennikarz zacznie tracić nadzieję na mocny materiał, ale tuż po wyjściu z więzienia dostanie trop, który może całkowicie odmienić jego reportaż. Dowie się bowiem, że w La Corona siedzi także Polak. W 4182 odcinku serialu Pierwsza miłość Janek wróci do więzienia La Corona, by spróbować przeprowadzić wywiad z polskim więźniem. Szybko jednak okaże się, że rozmowa nie będzie możliwa.

Mężczyzna okaże się wrakiem człowieka, pobity, zastraszony i kompletnie zamknięty w sobie. Nie powie ani słowa. Dopiero jeden szczegół sprawi, że coś w nim drgnie. Na telefonie Janka zobaczy bowiem znajomą twarz. Zdjęcie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) przywoła wspomnienia z przeszłości, a tajemniczy więzień nagle zacznie reagować.

W 4183 odcinku serialu Pierwsza miłość Janek postanowi zrobić coś więcej niż tylko reportaż. Postawi sobie za cel wyciągnięcie Polaka z więzienia. Szybko jednak zderzy się ze ścianą. Konsulat odmówi pomocy i umyje ręce od całej sprawy. Wtedy okaże się, że więzień naraził się potężnemu człowiekowi – don Jose, który ma ogromne wpływy w całym regionie.

Przewodnik Janka, Emanuel, zacznie go ostrzegać, by natychmiast porzucił temat. Don Jose słynie z bezwzględności i mściwości. Mimo zagrożenia dziennikarz zdecyduje się jednak na bezpośrednią konfrontację. Będzie chciał sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek szansa na wykupienie Polaka z więzienia.

W 4184 odcinku "Pierwszej miłości" pół miliona dolarów za wolność Pawła

Największy przełom przyniesie jednak 4184 odcinek serialu "Pierwsza miłość". To właśnie wtedy Janek pozna prawdziwą cenę wolności więźnia. Don Jose postawi sprawę jasno, jeśli Polak ma wyjść z więzienia La Corona, ktoś będzie musiał zapłacić aż pół miliona dolarów. Dla Janka będzie to kwota absolutnie nieosiągalna.

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy don Jose zacznie podkręcać stawkę. Aby pokazać, kto tu rządzi, zleci brutalne pobicie więźnia. Wtedy Janek podejmie desperacką decyzję. Zrobi zdjęcie skatowanemu Polakowi i wyśle je Arturowi Kulczyckiemu (Łukasz Płoszajski) w Polsce. To właśnie Artur może rozpoznać na fotografii swojego dawnego przyjaciela – Pawła Krzyżanowskiego.

Julka zacznie wierzyć, że jej ojciec żyje

W tym samym czasie w Polsce napięcie będzie rosło także wokół Marysi i Julki. W 4184 odcinku serialu "Pierwsza miłość" córka Marysi zacznie coraz mocniej wierzyć, że jej biologiczny ojciec może wciąż żyć. Dla Marysi wspomnienie Pawła okaże się niezwykle bolesne. Kobieta spróbuje odsunąć od siebie myśli o przeszłości, a wsparcie Kacpra da jej tylko chwilowe ukojenie. Wystarczy jednak jedno zdjęcie, by wszystko wróciło ze zdwojoną siłą.

Jeśli Artur rozpozna na fotografii Pawła, prawda o losie Krzyżanowskiego może wstrząsnąć wszystkimi – Marysią, Julką i ich bliskimi. A walka o wolność Pawła dopiero się zacznie…