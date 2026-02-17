Pierwsza miłość, odcinek 4156: Marta zobaczy zwłoki Mateusza! Zabity Stik nagle wróci do żywych? - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4156 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Śmierć Mateusza Stika w "Pierwszej miłości" została sfingowana? Psychopatyczny morderca, kat Emilki (Anna Ilczuk) i Marty wcale nie zginął w jaskini podczas ślubu ze swoją "ukochaną"? Jak to możliwe, skoro policjantka z Wadlewa, Ada Kossak strzeliła do Mateusza, który padł na ziemię, nie dając żadnego znaku życia? Ostatnie wydarzenia z udziałem Stika miały tak absurdalny przebieg, że chyba już nikogo nie zdziwi, że po tym, czego się dopuścił psychopata, ukartowana śmierć nie byłaby niczym nadzwyczajnym!

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4157: Protest na pogrzebie Mateusza na cmentarzu. Tylko Marta będzie wiedziała, że to nie prochy Stika są w urnie - ZDJĘCIA

Marta nie uwolni się od psychopaty Mateusza w 4156 odcinku "Pierwszej miłości"?

Koszmar Marty powróci w 4156 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy zda sobie sprawę, że nigdy nie uwolni się od Stika. Każdej nocy będzie na nowo przeżywała traumą, jak wtedy, kiedy Mateusz ją porwał, uwięził w piwnicy, bestialsko katował, a potem chciał zabić na polanie w lesie. Po tak strasznych przejściach, a także po horrorze, jaki dopiero co przeżyła Emilka, roztrzęsiona Marta dojdzie do wniosku, że musi raz na zawsze odciąć się od bolesnej przeszłości, koszmaru z udziałem Stika.

Po rozmowie z Szymonem (Miron Jagniewski), fotografem, którego poznała, jak walczyła o wolność dla Bruna (Konrad Jałowiec), czyli Łukasza Mejera, w 4156 odcinku "Pierwszej miłości" Marta dojdzie o wniosku, że potrzebuje wyraźnego zamknięcia tego makabrycznego rozdziału swojego życia. Tyko w ten sposób będzie mogła uwolnić się od swojego prześladowcy. Czy aby na pewno?

Przerażający finał wizyty Marty w kostnicy u Mateusza w 4156 odcinku "Pierwszej miłości"

Przy wsparciu Szymona pełna lęku Marta pójdzie do kostnicy, aby ostatni raz zobaczyć zwłoki Mateusza. Został już wyznaczony termin pogrzebu Stika i decyzją sądu oraz prokuratury trumna z ciałem psychopatycznego mordercy ma zostać spalona, a do grobu zostaną złożone jego prochy w urnie.

Na widok czarnego worka ze zwłokami Mateusza w 4156 odcinku "Pierwszej miłości" w Martę wstąpi niespotykana dotąd odwaga. Jakby nagle przestała się bać potwora, który chciał ją zabić. Pochyli się nad bladym, zimnym ciałem Stika i powie mu coś, co od dawna chciała z siebie wyrzucić.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Mateusz żyje! Marta zobaczy go w kostnicy. Lilka zastawi pułapkę na Janka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nawet nie wiesz ile razy sobie wyobrażałam, że będziesz tutaj leżeć... Nienawidzę cię! - po tych słowach Marty, Mateusz nagle otworzy oczy! - No wiesz co?! - zapyta z kpiną Stika.

Czy Mateusz będzie żywy w 4156 odcinku "Pierwszej miłości"?

W końcówce zwiastuna "Pierwszej miłości" widzowie mogą zobaczyć scenę, jak Mateusz wróci do żywych. Wydaje się jednak, że to tylko wyobraźnia spłata Marcie okrutny żart. Bo nie ma szans na to, żeby Stik był wciąż żywy!