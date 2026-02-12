Pierwsza miłość, odcinek 4157: Protest na pogrzebie Mateusza na cmentarzu. Tylko Marta będzie wiedziała, że to nie prochy Stika są w urnie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4157 - środa, 18.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Podczas pogrzebu Mateusza w 4157 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do szokujących scen na cmentarzu! Nie dość, że Marta nadal nie uwolni się od koszmarów ze Stikiem, każdej nocy będzie wracała do niej trauma po tym, co psychol zrobił Emilce, jak chciał ją zabić podczas ślubu w jaskini, to jeszcze nie uwolni się od swojego prześladowcy, bo nie będzie działa Mateusza w prosektorium. Jak to możliwe? Czy to oznacza, że Mateusz nie zginie w jaskini, kiedy padnie strzał?

Psychofani Mateusza na pogrzebie w 4157 odcinku "Pierwszej miłości"

Czy na pogrzebie Mateusza w 4157 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw prawda o jego śmierci? Marta i Emilka, jako jedyne z żyjących ofiar Stika pojawią się na cmentarzu i nagle padnie na nie blady strach, bo zjawi się także tłum rozhisteryzowanych żałobników. To będą fani Mateusza, nieobliczalne małolaty, które pomogły mu w porwaniu Emilki, coraz bardziej zafascynowane tym, czego "dokonał" Stik. Niektórzy w koszulkach z wyrazami uwielbiania dla nieszczęśliwej miłości Mateusza i Teresy.

To nie prochy Mateusza Stika będą w urnie w 4157 odcinku "Pierwszej miłości"

Ceremonia pogrzebowa Stika przez jego fanów w 4157 odcinku "Pierwszej miłości" szybko zmieni się w niebezpieczny protest, więc do akcji będzie musiała wkroczyć policja. Oprócz Piotrka Majczyka (Michał Mikołajczak) poruszony tłum żałobników spróbują opanować inni funkcjonariusze policji. Nikt oprócz Marty nie będzie miał pojęcia o tym, że w urnie wcale nie ma prochów Mateusza. Dopiero za jakiś czas wyjdzie na jaw, czy Stik nadal żyje...

Proces Teresy ruszy w dniu pogrzebu Mateusza w 4157 odcinku "Pierwszej miłości"

W dniu pogrzebu Mateusza w 4157 odcinku "Pierwszej miłości" ruszy też proces Teresy, oskarżonej o współdziałanie z psychopatycznym mordercą, bo to dzięki niej Stik wyszedł z więzienia, kiedy sfingowała własną śmierć. Marysia (Aneta Zając), którą Teresa zepchnęła ze schodów w domu Izabeli, gdy ta odkryła, że ciotka żyje, będzie jednym z głównych świadków oskarżenia. Będzie zeznawać przeciwko Teresie.

Na szczęście po stronie Marysi w 4157 odcinku "Pierwszej miłości" stanie Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), prosząc, żeby niczego nie łagodziła ze względu na ich relację. Gdy padną kolejne zarzuty Marysi, stanie się jasne, że Teresa słono zapłaci za swój występek i spędzi wiele lat w więzieniu.