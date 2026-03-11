Na dobre i na złe, odcinek 984: Iga umrze? Bart wykryje u niej tętniaka mózgu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 984 - środa, 11.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 984 odcinku "Na dobre i na złe" Iga w trakcie zacznie się nagle dziwnie zachowywać. Lekarka zrobi się nerwowa, a na dodatek zacznie mieć halucynacje. Ale mimo tego dalej będzie pracować, co niestety nie skończy się dobrze. Wszystko przez to, że Kaczorowska poda pacjentowi zły lek, gdyż początkowo nie będzie świadoma, że jest pod działaniem narkotyków, które wcześniej Klemi dosypie jej do kawy! Ale gdy będzie z nią coraz gorzej, to postanowi to sprawdzić.

W 984 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska pobierze sobie krew do badań na obecność narkotyków, ale niestety nie doczeka do ich wyników. A to dlatego, że jak wyjdzie na zewnątrz, aby się przewietrzyć i zapalić papierosa, to nagle straci przytomność i upadnie na oczach pacjenta, który od razu wezwie pomoc. Tym bardziej, że serce lekarki na chwilę się zatrzyma!

Szokujące wyniki badań Igi w 984 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale na szczęście, w 984 odcinku "Na dobre i na złe" ratownikom uda się przywrócić krążenie i czym prędzej przywieźć Igę do szpitala, gdzie opiekę nad nią już przejmie Beger (Tomasz Ciachorowski). Tym bardziej, gdy dowie się o jej problemach kardiologicznych.

- To doktor Kaczorowska? - spyta Maks, a gdy ratownik potwierdzi, to od razu zapyta - Co się stało?

- Mieliśmy zatrzymanie przed szpitalem - wyjaśni mu.

Oczywiście, w 984 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska od razu trafi na badania, ale finalnie okaże się, że to wcale nie z sercem będzie mieć największe problemy. Co prawda, po przedawkowaniu narkotyków i ono ucierpi, jednak to uda się opanować. Ale Bart (Piotr Głowacki) znajdzie u niej coś jeszcze i to dużo bardziej poważnego....

- Są uszkodzenia neurologiczne, tak? - spyta przejęty Aleś.

- Wybudziła się, była w kontakcie. Teraz śpi - zrelacjonuje mu Artur.

- Iga w życiu by tego nie wzięła. Ktoś musiał jej to podać - weźmie ją w obronę ukochany.

- Oczywiście, że tak. Znamy wszyscy Igę. Ale... w panelu narkotykowym mefedron. Wiesz, że muszę to zgłosić - uświadomi go Maks.

- Przyjaciółka - domyśli się Zagajewski, po czym już zechce wkroczyć do sali Igi, ale Beger go zatrzyma - Aleś, to nie wszystko...

- W tomografii wyszło, że Iga ma tętniaka - wyzna mu Bart.

- Jakimś cudem po tym wszystkim nie rozlał się jeszcze po mózgu. Ale trzeba jak najszybciej operować - doda Beger.

- Okej - rzuci Aleś, po czym podejmie kolejną próbę wejścia, ale tym razem zatrzyma go Artur - Nie może cię teraz zobaczyć w takim stanie. Każdy skok ciśnienia jest dla niej groźny.

- To nie róbcie z mnie narkomanki, okej? - odpowie mu Zagajewski, po czym w końcu już wejdzie do środka.

Aleś straci ukochaną w 984 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jeszcze w 984 odcinku "Na dobre i na złe" Iga się obudzi i na szczęście będzie pamiętała wszystko, co wydarzyło się przed utratą przytomności. Jednak wciąż będzie słaba, przez co Aleś postanowi jej nie dokładać i nie powie jej o przerażającej diagnozie Barta. Zagajewski poleci ukochanej odpoczywać, gdyż zda sobie sprawę, że każde przeciążenie będzie dla niej naprawdę groźne...

- Muszę iść. Zaraz będzie operacja - powie Iga.

- Nie, nie musisz iść. Wszystko jest dobrze - uspokoi ją Aleś.

- Aleś podałam heparynę nie temu pacjentowi - przypomni sobie Kaczorowska.

- Zająłem się tym. Sytuacja jest opanowana. Proszę cię, śpij. Wszystko jest dobrze... Wszystko będzie dobrze - zapewni ją Zagajewski, po czym zacznie to robić i w swoim kierunku. Ale wcale nie będzie tego taki pewien, gdyż w 984 odcinku "Na dobre i na złe" będzie zdawał sobie sprawę z ryzyka i tego, że mając tętniaka Iga może w każdej chwili umrzeć...

30