Na dobre i na złe, odcinek 985: Aleś będzie walczył o życie Igi. Nie przejdzie operacji usunięcia tętniaka mózgu? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 985 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda w 985 odcinku "Na dobre i na złe" Iga odzyska przytomność po przedawkowaniu narkotyku, zatruciu mefedronem, który podała jej "przyjaciółka" Klemi (Weronika Walasiewicz), ale stan Kaczorowskiej nadal będzie poważny. W tomografii głowy wyjdzie także, że Iga ma tętniaka mózgu i tylko cud sprawi, że on jeszcze nie pękł i nie zabił lekarki. Niestety operacja okaże się zbyt ryzykowna.

Co będzie z Igą w 985 odcinku "Na dobre i na złe"? Bart nie podejmie się operacji tętniaka mózgu

Kolejne badania Igi w 985 odcinku "Na dobre i na złe" potwierdzą najgorsze obawy profesora Barta. Neurochirurg z Leśnej Góry postawi przerażającą diagnozę - tętniak nie nadaje się do do operacji. Czy Bart podejmie się zoperowania Igi, wiedząc jak duże jest ryzyko, że Kaczorowska umrze?

- To tętniak wrzecionowaty. Nie dasz rady tego po prostu zaklipsować - zdenerwuje się Aleś podczas rezonansu. - Tak, to trudna lokalizacja, ale coś wymyślę... - Jest zaraz obok skrzyżowania nerwu wzrokowego, tuż obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy i tętnicy przedniej mózgu! - Rozumiem, że się denerwujesz, ale bardzo proszę, nie pouczaj mnie... - To powiedz, jak chcesz to zrobić, żeby nie dostała udaru albo nie zmarła w trakcie operacji?! - Na razie nie wiem, Aleś! - Nie wiesz? I to jej powiesz? Że nie da się jej zoperować!?

Aleś przekona Begera, żeby nie ukrył prawdę o Idze w 985 odcinku "Na dobre i na złe"

Po odzyskaniu przytomności Iga w 985 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż nie będzie mogła uwierzyć w to, co zrobiła jej Klemi. Osoba, którą uważała za przyjaciółkę mogła ją zabić. Aleś uprzedzi ukochaną, że nie może się denerwować, bo pęknięcie tętniaka mózgu grozi jej śmiercią.

Ale nie tylko życie Igi będzie zagrożone! Także jej kariera i wolność, bo przecież Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) będzie musiał zgłosić, że lekarka na dyżurze była pod wpływem narkotyku. Jednak Zagajewski ruszy do akcji, żeby Beger przez jakiś czas zataił prawdę.

- Daj jej czas. Nigdy nie widziałem jej tak słabej. - I to kolejna sprawa, którą muszę zgłosić. Ktoś podał coś Idze na terenie mojego szpitala! - Sprawdziłem, że Iga nie jest podpisana pod wydaniem tych leków... - zacznie Aleś, lecz Beger od razu mu przerwie - Przesłyszałem się, prawda? - Wiem, jak to brzmi, ale nikt poza mną i tobą nie musi wiedzieć. - Zdajesz sobie sprawę, że właśnie próbujesz mnie nakłonić do przestępstwa?! - Ona może stracić prawo do wykonywania zawodu, może nawet trafić do więzienia! Tu chodzi o kobietę, którą kocham... Co byś ty zrobił na moim miejscu?! - Powiedzmy, że jeszcze nie wiem, kto popełnił ten błąd. I załóżmy, że dochodzenie do prawdy też będzie chwilę trwało - Beger po chwili wahania zgodzi się spełnić prośbę Alesia i pomóc Idze.

