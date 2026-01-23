Pierwsza miłość, odcinek 4147: Psychol Mateusz zabije syna Emilki i Bartka?! Stik chce się pozbyć dziecka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4147 - środa, 4.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4147 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka odkryje, że Mateusz planuje najgorsze i chce pozbyć się Norberta, syna jej i Bartka (Rafał Kwietniewski). Przerażona, nie będzie wiedziała, jak w pełni zablokować jego chore zamiary. Postara się przekonać psychola, żeby dziecko zostało w bezpiecznym miejscu, jednocześnie niepostrzeżenie planując desperacką ucieczkę i próbę ratowania swojego życia. Każdy ruch Emilki będzie napięty i ryzykowny, bo od tego momentu zależeć będzie los zarówno jej, jak i dziecka.

Psychol Mateusz zabije Norberta?

Psychopata Mateusz wcześniej uciekł z więzienia, wykorzystując naiwność Teresy (Ewa Skibińska), sfingowaną śmierć matki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) oraz pomoc Izabeli (Olga Bończyk). Już wiadomo, że porwie Emilkę wraz z dzieckiem i zamknie ją w opuszczonym dworku, zmuszając kobietę do pseudo życia rodzinnego w jego chorej grze. Emilka spróbuje desperacko uciec i zdobyć broń, a nawet postrzeli Mateusza w jednym z momentów nieuwagi!

W kolejnych dniach Emilka będzie musiała stawić czoła jego perfidnym planom. W tle rozgrywać się będzie dramat Bartka, który wciąż przebywa w izolacji w więzieniu. Nie wie, co dzieje się z jego rodziną i tonie w domysłach. Widząc swoje bezradne położenie, Miedzianowski (Rafał Kwietniewski) zacznie demolować celę z frustracji, a Ilona (Sylwia Gola) będzie starała się chronić go zarówno przed światem, jak i przed nim samym, podając zastrzyk uspokajający.

Emilka będzie bronić syna do końca

W 4147 odcinku Emilka będzie próbowała jednocześnie chronić dziecko i siebie. Mateusz zabierze ją do ukrytej jaskini, specjalnie przygotowanej na tę okazję – wszystko będzie przemyślane do najmniejszego szczegółu, by kobieta poczuła się całkowicie uwięziona i bezradna. Każdy krok psychola będzie skrupulatny – od izolacji Emilki, przez kontrolę nad jej zachowaniem, po psychiczne naciski, które mają złamać kobietę. Emilka będzie zmuszona podejmować decyzje w najwyższym napięciu i ryzyku, próbując wykorzystać moment nieuwagi Stika, aby ratować dziecko.

Fryderyk (Andrzej Kłak) wyznaczy milion złotych nagrody za odnalezienie Emilki, a Hubert i Piotrek uruchomią ekipy poszukiwawcze, kierując się wiadomościami od porwanej kobiety. Wszyscy będą w stanie podwyższonej czujności, ale Mateusz pozostanie o krok przed nimi, doskonale kontrolując przebieg wydarzeń.