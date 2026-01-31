M jak miłość, odcinek 1908: Nie będzie pogrzebu Franki. Dopiero miesiąc po śmierci żony Paweł pójdzie na jej grób - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz.20.55 w TVP2

Pogrzeb Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie już tylko bolesnym wspomnieniem z przeszłości, tak i jak niespodziewana, potwornie trudna do zaakceptowania śmierć żony Pawła, która umrze podczas operacji, kiedy pęknie jej tętniak aorty! Tym samym potwierdzą się najgorsze przeczucia nie tylko Franki, ale także Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która na krótko przed śmiercią synowej będzie miała poruszający sen, w którym przekaże jej opiekę syna Antosia (Mark Myronenko).

Co będzie z Pawłem po śmierci Franki w 1908 odcinku "M jak miłość"?

Co się będzie działo z Pawłem i jego synem w 1908 odcinku "M jak miłość" już miesiąc po śmierci i pogrzebie Franki? Chociaż żałoba u Zduńskiego wcale się nie skończy, to będzie próbował przekonać bliskich, że chce wrócić do „normalnego” życia bez Franki. Tylko praca i opieka nad Antosiem będą go trzymały przy życiu, by kompletnie się nie załamał. Przez długi czas wdowiec nie przyjmie pomocy rodziny. Uciekając w ten sposób od złych myśli, wspomnień o zmarłej France i unikając od szczerej rozmowy o tym, jak bardzo cierpi, że został sam z dzieckiem. Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1908: Paweł nocą odda Antosia Marysi i zniknie. Po śmierci Franki Zduński nie zostanie w Grabinie - ZDJĘCIA

Paweł dostanie od Kingi pożegnalne nagrania Franki w 1908 odcinku "M jak miłość"

Najgorsze nastąpi, kiedy w 1908 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże Pawłowi pożegnalne nagrania Franki, to które bratowa przekazała jej w szpitalu tuż przed śmiercią. Chociaż Zduńska nie będzie pewna, czy Paweł zniesie tak wielki ból, oglądając to, co chciała mu przekazać Franka przed odejściem, Piotrek (Marcin Mroczek) uzna, że jego brat musi poznać treść filmików.

W tym momencie w 1908 odcinku "M jak miłość" Kinga wypełni ostatnią wolę Franki, obietnicę, którą złożyła szwagierce.

- Folder z filmikami jest na pulpicie, nie otwierałam go, nie wiem, co w nim jest. Wiem, że te filmiki są dla ciebie i Antosia. Franka chciała, żebyś je zobaczył, jeśli... Miała złe przeczucia, chyba tak chciała się pożegnać, zostawić wam coś po sobie... - wyjaśni Kinga drżącym głosem i odda Pawłowi tablet.

Po tym jak Zduński zostawi syna pod opieką brata i bratowej w ich domu przy Deszczowej, wróci do mieszkania i w kompletniej samotności, odtworzy pierwsze nagranie od Franki.

"Mam nadzieję, że nigdy nie zobaczysz tego filmiku... Ale jeśli go oglądasz, to znaczy, że moje przeczucie się sprawdziło... To nie tak miało być, mieliśmy żyć długo i szczęśliwie w naszym wymarzonym domu na wsi. Ja, ty, Antoś... Może za kilka lat pojawiłby się jeszcze ktoś. Nie zdążyłam ci tego powiedzieć, ale marzyłam o córeczce... To takie niesprawiedliwe... Mój kochany, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" - powie Franka do Pawła.

Paweł w 1908 odcinku "M jak miłość" zniszczy ostatnią pamiątkę po zmarłej France

Przytłoczony bólem i żałobą po śmierci Franki Paweł nie wytrzyma i 1908 odcinku "M jak miłość" nie dotrwa do końca nagrania, wyłączy tablet i roztrzaska go o ścianę. Dopiero po chwili dotrze do niego, co zrobił, że zniszczył ostatnią pamiątkę po France.

- Boże, przepraszam... Franka, przepraszam... - zwróci się do zmarłej żony.

Tego dnia zrozpaczony Paweł po raz pierwszy odwiedzi cmentarz i grób Franki po jej pogrzebie. Podejmie też desperacką decyzję o ucieczce...

W finale 1908 odcinka "M jak miłość" Zduński przyjedzie z Antosiem do Grabiny, przekaże syna pod opiekę Marysi i zniknie, nie dając żadnego znaku życia.

- Mamo, proszę... zaopiekuj się nim! Muszę wyjechać, muszę stąd uciec, bo inaczej zwariuję! I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać…