Pierwsza miłość, odcinek 4146: Mateusz wyjawia, dokąd chce zabrać Emilkę. W desperacji sięga po pistolet - ZWIASTUN

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" z pewnością trzymały widzów w napięciu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Poszukiwania Emilki ruszyły pełną parą, a policja odnalazła jej porzucony samochód, podczas gdy fani Mateusza Stika, mimo zatrzymania, cieszyli się z powodzenia swojego planu. Ta dramatyczna sytuacja mocno odbiła się na zdrowiu Śmiałka, który z powodu silnego bólu w klatce piersiowej wymagał interwencji pogotowia. W tym samym czasie Mateusz pokazał porwanej Emilce ich wspólne gniazdko, jednak jego romantyczny nastrój zepsuł płacz dziecka. Nie mniej emocji dostarczył wątek Stasi, która zraniona i zawstydzona uciekła po tym, jak Tomek wyśmiał jej miłosne wyznanie, nie wiedząc, kto jest jego autorką. Jakie kolejne zwroty akcji przyniesie nam nadchodzący tydzień?

"Pierwsza miłość" odc. 4146 - streszczenie

Kinga, w towarzystwie prawnika, miała w planach odwiedzić Teresę, jednak informacja o porwaniu Emilki i jej dziecka całkowicie zmienia jej plany. Wstrząśnięta, uświadamia sobie, jak katastrofalne w skutkach okazały się nieprzemyślane działania jej matki, dlatego odwołuje spotkanie.

O uprowadzeniu z wiadomości telewizyjnych dowiaduje się także Ilona, lekarka więzienna, która w obawie przed gwałtowną reakcją Bartka, sugeruje przeniesienie go do izolatki, by odciąć go od napływających informacji. Mimo to Miedzianowski zaczyna podejrzewać, że jego rodzinę spotkało coś złego.

W tym czasie Emilka, więziona w opuszczonym dworku przez Mateusza, jest zmuszona odgrywać rolę jego szczęśliwej partnerki, podczas gdy on snuje plany o wywiezieniu jej w miejsce, gdzie nikt ich nie znajdzie. Zdesperowana kobieta, wykorzystując moment jego nieuwagi, podejmuje dramatyczną próbę odebrania mu pistoletu.

"Pierwsza miłość" odc. 4146 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, które rozegrają się w najnowszym epizodzie. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów ponownie staną pod ogromnym znakiem zapytania. Aby nie przegapić kluczowych dla fabuły momentów, warto zanotować sobie datę premiery odcinka. Najnowszy, 4146. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od lat gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po pełnym emocji świecie bohaterów z Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, miłosne rozterki i rodzinne dramaty z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu fabuła pozostaje aktualna i bliska życiu. Ta unikalna mieszanka sprawia, że losy ulubionych postaci wciąż przyciągają przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)