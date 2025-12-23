Pierwsza miłość, odcinek 4121: Śledztwo Piotrka po ucieczce Mateusza Stika. Odkryje, że Teresa żyje? - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-12-23 15:24

Czy w 4121 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Piotrek (Michał Mikołajczak) odkryje, że Teresa Żukowska (Ewa Skibińska) żyje, że sfingowała swoją śmierć, żeby Mateusz Stik (Lesław Żurek) uciekł z więzienia na jej pogrzebie? Nie tylko Majczyk, ale także Hubert (Rafał Szałajko) rozpocznie śledztwo po ucieczce psychopaty! Niebezpieczny Stik pozostanie na wolności. a policjanci przesłuchają lekarza z kliniki We-Med, doktora Małkowskiego (Dariusz Wiktorowicz), który podpisał akt zgonu Teresy. Tak dotrą do prawdy o śmierci żony Mateusza? Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN.

"Pierwsza miłość" odcinek 4121 ostatni odcinek przed przerwą - wtorek, 23.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po ucieczce Mateusza w 4121 odcinku "Pierwsza miłość" ruszy policyjne śledztwo, które poprowadzą Piotrek i Hubert. Psychopatyczny morderca pozostanie na wolności, planując masakrę, której ofiarą ma być Emilka (Anna Ilczuk). Gdyby nie Teresa, Stik nigdy nie wyszedłby z więzienia, ale zanim policjanci dojdą do tego, jak Żukowska stała się narzędziem w rękach psychopaty może stać się najgorsze. 

Lekarz Teresy przesłuchiwany przez Piotrka i Huberta w 4121 odcinku "Pierwszej miłości"

Pierwszym celem prowadzących śledztwo funkcjonariuszy w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się celem lekarz z kliniki We-Med, doktor Małkowski, wspólnik Teresy i Izabeli Nowaczyk (Olga Bończyk), bo ona także pomogła "przyjaciółce" sfingować własną śmierć. Hubert od razu zapyta lekarza o okoliczności nagłego zgonu Teresy, która niby zmarła na zawał serca. Małkowski 

Piotrek w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" połączy ucieczkę Mateusza ze śmiercią Teresy

Dla Piotrka w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że śmierć Teresy, pogrzeb i ucieczka Mateusza są ze sobą powiązane. 

- Stik mógł wyjść z więzienia tylko na pogrzeb kogoś bliskiego... - zauważy Majczyk, który odkryje, że Mateusz planował od dawna ucieczkę i wykorzystał Teresę do realizacji tego planu. 

To jednak nie zmienia faktu, że policjanci nie złapią Mateusza i nie będą mieli żadnego dowodu na to, że Teresa wcale nie zmarła, że żyje i ukrywa się z pomocą Izabeli. 

"Przyjaciółka" zmarłej Żukowskiej w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie przekonywać Marysię (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec), żeby zostawili ponury temat ucieczki Stika i postarali się wrócić do normalnego życia. Izabela zaproponuje, że przeniesie się do nich na trochę, bo w trudnych chwilach rodzina powinna trzymać się razem, skoro groźny psychopata czai się w pobliżu. 

Jeszcze przez jakiś czas nie wyda się, że Teresa żyje...

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Mateusz ucieknie z więzienia! Zabije Teresę?

