Pierwsza miłość. To będzie ostatni odcinek przed przerwą. Piotrek na tropie psychola Mateusza Stika i prawdy o śmierci Teresy - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Pierwszej miłości" przed przerwą świąteczną?

Ostatni odcinek "Pierwszej miłości" przed przerwą świąteczną widzowie zobaczą w Polsacie we wtorek, 23 grudnia 2025 roku. Od Wigilii aż do poniedziałku, 29 grudnia 2026 nie będzie premierowych odcinków w telewizji. Ale przed końcem roku Polsat pokaże jeszcze dwa finałowe epizody.

Co się wydarzy w ostatnim 4121 odcinku "Pierwszej miłości"?

Wydarzenia, które rozegrają się w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" będą bezpośrednio połączone z tym, jak Mateusz Stik ucieknie z konwoju transportującego go do więzienia z pogrzebu Teresy. Policja natychmiast zadba o bezpieczeństwo Emilki (Anna Ilczuk) i Marty (Honorata Witańska), które znów mogą stać się celem psychopaty. Stik już raz je porwał, uwięził w chatce w górach i chciał zabić, a teraz zaplanuje jeszcze bardziej krwawą maskarę.

Śledztwo policji od 4120 odcinku "Pierwszej miłości" będzie prowadził Piotrek, który pozna powód pobytu Mateusza poza więzieniem! Dowie się, że psychopatyczny morderca dostał przepustkę na ostatnie pożegnanie swojej zmarłej żony Teresy. Majczyk połączy wszystkie fakty – znajomość Teresy z psycholem, jej częste wizyty w zakładzie karnym, aż wreszcie ślub w więzieniu. Przecież od początku to był plan Stika, by dzięki Teresie wyjść na wolność i dopaść Emilkę oraz Martę.

Czy Piotrek w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" odkryje, że Teresa żyje, a Izabela jest z nią w zmowie?

Podczas poszukiwań uciekiniera Mateusza w ostatnim 4121 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek przesłucha lekarza z kliniki "We-Med", doktora Małkowskiego (Dariusz Wiktorowicz), który podpisał fałszywy akt zgonu Teresy, a potem ratował ją w domu Izabeli (Olga Bończyk), bo zażyła zbyt dużo leków do upozorowania zawału serca.

Nie tylko Piotrek w 4121 odcinku "Pierwszej miłości" będzie próbował poznać prawdę o śmierci Teresy i ucieczce Mateusza z więzienia. Także Marysia (Aneta Zając) i Kacper (Damian Kulec) nie zaznają spokoju, dociekając, jak Stik to zaplanował, jak zmusił Teresę do ślubu. Wspólniczka "zmarłej" Izabela przekona ich, by zostawili ten ponury temat i postarali się wrócić do normalnego życia. Zaproponuje, że przeniesie się do nich na trochę, by w tych trudnych chwilach rodzina trzymała się razem.

Gdzie się ukryją Teresa i Mateusz przed policją w ostatnim odcinku "Pierwszej miłości"?

W tym czasie cała i zdrowa Teresa będzie się ukrywała w domu Izabeli, a Mateusz jeszcze przez jakiś czas pozostanie w swojej kryjówce. Czekają na dogodny moment, by wcielić w życie dalszą część planu - maskary, której ofiarami mają paść nie tylko Emilka i Marta!