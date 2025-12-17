Pierwsza miłość, odcinek 4124: Kinga zobaczy zmarłą Teresę na cmentarzu! Zacznie podejrzewać, że oszalała - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4124 ostatni w tym roku w Sylwestra - środa, 31.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ostatni odcinek "Pierwszej miłości" w 2025 roku będzie trzymał w napięciu do samego końca, a to, co wydarzy się w 4124 epizodzie tylko o krok przybliży Kingę do odkrycia prawdy o śmierci Teresy!

Chociaż zmarła Żukowska i jej wspólnika Izabela (Olga Bończyk), a doktor Małkowski (Dariusz Wiktorowicz), lekarz w kliniki "We-Med", bardzo się postarają, żeby nie wyszło na jaw, jak ukartowali zawał serca Teresy, którego niby nie przeżyła. A wszystko po to, żeby podczas pogrzebu żony Mateusz Stik uciekł z więzienia.

Teresa w "Pierwszej miłości" po sfingowanej śmierci ukryje się w domu Izabeli

Cała i zdrowa Teresa przez kilka odcinków "Pierwszej miłości" pozostanie w ukryciu, a Kinga z ojcem Markiem (Maciej Tomaszewski) i siostrą Danusią (Natalia Pełech) będą pogrążeni w żałobie opłakiwali jej śmierć. Jakby tego było mało Kinga zacznie sobie wyrzucać, że zbyt podle potraktowała matkę, która tuż przed śmiercią zadzwoniła do niej, a ona nie miała dla Teresy litości za to, że wzięła ślub z psycholem Mateuszem.

Żałoba Kingi po śmierci Teresy w 4124 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4124 odcinku "Pierwszej miłości", który będzie ostatnim w tym roku, zrozpaczona, przybita żałobą Kinga nie zdoła znieść lawiny nieszczęść, jakie spadły na jej rodzinę. Dopiero co pochowała ciężko chorą córeczkę Jaśminkę, która zmarła zaraz po narodzinach, dowiedziała się o zdradzie Janka (Maciej Mikołajczyk) i jego dziecku z Lilką (Sylwia Sokołowska). Śmierć Teresy będzie dla niej nie do zniesienia.

Obłęd Kingi w 4124 odcinku "Pierwszej miłości". Zauważy żywą Teresę na cmentarzu

Pod wpływem bólu Kinga zacznie się bać o swoje zdrowie psychiczne, bo w 4124 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie mieć "halucynacje". Tak przynajmniej pomyśli, kiedy przy okazji wizyty na grobie matki, między alejkami zobaczy żywą Teresę. W pierwszej chwili pomyśli, że jest na granicy psychicznego obłędu, a może nawet szaleństwa, że "duch" Teresy nie może być prawdziwy. Nie będzie przecież miała pojęcia, że matka wcale nie umarła.

Janek wyśle Kingę na leczenie do psychiatry w "Pierwszej miłości" w 2026 roku

Zaniepokojony Janek w 4125 odcinku "Pierwszej miłości", pierwszym w nowym 2026 roku, poprosi Kacpra (Damian Kulec), by umówił Kingę na wizytę do psychiatry. Gdy o halucynacjach Kingi usłyszy Izabela, zareaguje dziwnym spięciem…