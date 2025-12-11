Miłość i nadzieja, odcinek 355: Rozpacz Naciye po wyprowadzce Kuzeya! Najbliższe osoby jeszcze ją dobiją - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 355 - środa, 17.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye pogrąży się w smutku i rozpaczy po wyprowadzce Kuzeya! Mimo iż tak naprawdę sama do niej doprowadzi, gdy nie pozwoli być synowi z Silą w jej domu. Ale oczywiście, nie sprawi tym, że Bozbey zrezygnuje z ukochanej. A wręcz przeciwnie, gdyż zabierze ją jak najdalej od matki, aby w końcu być z nią szczęśliwym.

W 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zakochany Kuzey będzie tak szczęśliwy z Silą, że zupełnie zapomni o matce, co Naciye będzie straszliwie przeżywać. Matka Bozebya poskarży się na swój los Hulyi ,Yildiz i Feraye, która akurat do nich dołączy.

- Po prostu pojechał! Nawet nie spojrzał w moją stronę, nie spytał, jak się czuję! Ja tu umieram, a on beztrosko wybył z tą dziewuchą! - zdenerwuje się Naciye.

Sztuczna inteligencja zakpi z choroby Naciye w 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale tak naprawdę w 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye nie będzie dolegać, w czym uświadomi ją Feraye. Jednak matka Kuzeya za wszelką cenę spróbuje wmówić im, że jest inaczej i wykorzysta do tego nawet sztuczną inteligencję. Aczkolwiek ta zamiast pomóc, tylko ją ośmieszy!

- Naciye, błagam, nie przesadzaj. Nic ci nie dolega - spróbuj uspokoić ją Feraye.

- Jak to nic?! Kręci mi się w głowie, jest mi niedobrze! Zaraz sprawdzę, co to może być… Pewnie śmiertelna choroba, zobaczycie - powie im pewna swego, po czym sięgnie po telefon i zapyta asystenta AI - Mam zawroty głowy i nudności. Co to oznacza?

- Podane objawy wskazują na to, że jesteś w ciąży - odpowie sztuczna inteligencja.

Feraye, Hulya i Yildiz wyśmieją Naciye w 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye, Hulya i Yildiz nie wytrzymają i wybuchną śmiechem, po czym zaczną kpić z Naciye, czym tylko dodatkowo ją zdenerwują!

- Będę miała jeszcze jednego brata albo siostrę! - zaśmieje się Hulya.

Jednak Naciye w 355 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wcale nie będzie do śmiechu, co pod razu zauważy Feraye. Tym bardziej, że prędko się domyśli, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi matce Kuzeya, czym, trafi w jej czuły punkt.

- Sila to naprawdę dobra, porządna dziewczyna... Mam wrażenie, że jesteś zwyczajnie zazdrosna o swojego syna. I z tego powodu wyrzucasz swoją złość na Silę - uzna Feraye.

- Nie rozumiem, dlaczego tak ją wychwalasz! Mówisz o tej Sili tak, jakby była twoją zaginioną córką! - wyrzuci jej wściekła Naciye, która w tej chwili kompletnie nieświadomie i ją rozgryzie!

